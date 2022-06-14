Курганцы избили и ограбили работника пункта приема металла

За разбойное нападение злоумышленникам грозит лишение свободы до 10 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Четверо молодых курганцев напали на одного из работников пунктов приема металла. Злоумышленники избили мужчину, а затем скрылись, похитив из кассы около 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД России по городу Кургану установили личности подозреваемых и задержали их. Четверо жителей областного центра в возрасте от 20 до 33 лет, двое из которых ранее судимы, признались в содеянном. Похищенные денежные средства они разделили между собой и успели потратить», — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело за разбойное нападение. Задержанным грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее URA.RU писало о том, что молодой курганец до смерти забил взрослого мужчину после ссоры. Сейчас следователи проверяют причастность задержанного к совершению других возможных преступлений.