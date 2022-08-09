Amnesty International осудила запрет на выдачу виз россиянам

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Организация утверждает, что ЕС обязаны соблюдать ряд правил, например, такие, как право убежища Фото:

Страны Евросоюза, которые хотят запретить выдачу всем россиянам шенгенских туристических виз, несмотря на внутреннюю политику, должны соблюдать международные стандарты в сфере прав человека. Об этом сообщила международная правозащитная организация Amnesty International.

«Вопрос о предоставлении гражданам третьих стран права пребывания на своей территории — это внутреннее дело государства, однако международное право в сфере прав человека также обязывает национальные правительства соблюдать ряд правил, которые такое суверенное право ограничивают, например право убежища или принцип не высылки беженца в страну, где ему угрожает преследование», — приводит слова организации ТАСС.

В некоторых Европейских странах уже были введены санкции на выдачу виз и разрешений на длительное пребывание россиянам. Санкции в отношении граждан России ввели такие страны, как Чехия, Эстония. С предложениями ввести запрет на выдачу виз в ЕС выступили Латвия и Польша. Помимо осуждения запрета на выдачу виз для россиян правозащитная организация публиковала доклад, в котором обвинила ВСУ в нарушении военного права. В документе говорилось, что военные располагают огневые точки в жилых домах и школах, при этом не проводя эвакуацию мирного населения из соседних зданий.

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Страны Евросоюза, которые хотят запретить выдачу всем россиянам шенгенских туристических виз, несмотря на внутреннюю политику, должны соблюдать международные стандарты в сфере прав человека. Об этом сообщила международная правозащитная организация Amnesty International. «Вопрос о предоставлении гражданам третьих стран права пребывания на своей территории — это внутреннее дело государства, однако международное право в сфере прав человека также обязывает национальные правительства соблюдать ряд правил, которые такое суверенное право ограничивают, например право убежища или принцип не высылки беженца в страну, где ему угрожает преследование», — приводит слова организации ТАСС. В некоторых Европейских странах уже были введены санкции на выдачу виз и разрешений на длительное пребывание россиянам. Санкции в отношении граждан России ввели такие страны, как Чехия, Эстония. С предложениями ввести запрет на выдачу виз в ЕС выступили Латвия и Польша. Помимо осуждения запрета на выдачу виз для россиян правозащитная организация публиковала доклад, в котором обвинила ВСУ в нарушении военного права. В документе говорилось, что военные располагают огневые точки в жилых домах и школах, при этом не проводя эвакуацию мирного населения из соседних зданий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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