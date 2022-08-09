Тюменскую компанию оштрафовали на миллионы за подарки гиганту ТЭК

Компанию «Стройпромсервис» оштрафовали на 10 млн рублей за «подарки» бывшему топ-менеджеру ООО «РН-Уватнефтегаз» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Центральный суд Тюмени оштрафовал на 10 млн рублей компанию «Стройпромсервис», которая в обмен на «содействие в работе» делала дорогие подарки бывшему замначальнику Управления организации капитального строительства ООО «РН-Уватнефтегаз». Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что сам бывший топ-менеджер компании был признан виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере и приговорен к штрафу в 3 млн рублей.

«Центральный суд Тюмени привлек к административной ответственности ООО „Стройпромсервис“ за незаконную передачу, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг или иного имущества, совершенное в крупном размере (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ)», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы.

Судом установлено, что в период с 2018 по 2021 гг. представитель ООО «Стройпромсервис», передал бывшему топ-менеджеру ООО «РН-Уватнефтегаз» «подарки» на общую сумму 4 млн 485 тыс. рублей. В том числе, внедорожник Toyota Land Cruiser 200, стройматериалы, планшеты и смартфоны Apple. В обмен на это «даритель» получил гарантии по беспрепятственному подписанию и согласованию проектной, рабочей, и другой документации по договорам между организациями. Суд назначил юрлицу наказание в виде штрафа 10 млн рублей.