Глава ЯНАО Артюхов рассказал о роли соцсетей для власти

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов находится на форуме «УТРО» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Социальная сеть «ВКонтакте» может помочь в реализации госзадач — это станет возможностью для развития этого интернет-ресурса в нужном русле. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов считает, что площадку можно использовать и для проведения грантовых конкурсов, такое мнение он высказал на форуме «УТРО», который сейчас проходит в Ханты-Мансийске.

«Это все можно цифровизировть и вынести туда [во «ВКонтакте]. Это единая площадка, на которой зарегистрированы десятки миллионов жителей страны и почти вся молодежь — мы сразу получаем полный охват. Когда, я слышу, мы делаем сайт <…>, сколько придет [человек] — ну тысяча, и это подвиг будет. Это сложно. <…> Молодежь всегда пытается найти своих единомышленников. Надо использовать существующие платформы», — сообщил Артюхов.

Кроме того, глава ЯНАО убежден — для того, чтобы реализовать запрос на объединение молодежи, не нужно «изобретать колесо». Губернатор считает, что для этого также можно использовать соцсети, в которых разработана вся необходимая механика, а не разрабатывать новые приложения или интернет-ресурсы.

«Мы сейчас с Росмолодежью в рамках госкомиссии по молодежной политики обсуждаем, что не надо придумывать колесо. Есть известные соцсети, тот же „ВКонтакте“, базовая соцсеть российская — там есть сообщества, группы, там прекрасная механика общения. Нужно туда добавлять дополнительный функционал <…>, но я уверен, что с новой командой „ВКонтакте“, <…> нам удастся это сделать», — пояснил Артюхов.

Ранее глава ЯНАО рассказывал о своих принципах ведения соцсетей. Один из них — это говорить о хорошем и генерировать позитивный контент.