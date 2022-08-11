В Кургане против чиновников депздрава возбудили уголовное дело

12 августа 2022 в 14:06 Размер текста - 17 +

В Кургане детей-диабетиков не обеспечили системы непрерывного мониторинга гликемии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В отношении должностных лиц департамента здравоохранения Курганской области возбуждено уголовное дело из-за нарушения прав детей, страдающих диабетом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Курганской области. «В августе текущего года родители детей, страдающих сахарным диабетом, обратились к руководству регионального следственного управления СКР на личный прием. По результатам проведенной по обращению доследственной проверки первым отделом по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело по факту превышения должностными лицами департамента здравоохранения Курганской области своих полномочий в сфере обеспечения нуждающихся необходимыми медицинскими изделиями (ч.1 ст. 286 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, врачебная комиссия 2021—2022 годов рекомендовала обеспечить системами непрерывного мониторирования гликемии и расходными материалами к ним 20 детей-инвалидов. Но данные решения были отменены, при этом чиновники депздрава не предприняли мер по закупке препаратов. URA.RU писало, что ранее в Кургане мамы детей-диабетиков проводили серию одиночных пикетов у правительства области и депздрава. Женщины требовали от региональных властей обеспечить детей-инвалидов системой непрерывного мониторинга глюкозы в крови. 11 января замгубернатора Лариса Кокорина увидела участницу пикета и заявила, что та добивается результата «не теми методами». Позже Кокорина извинилась перед женщиной. Власти объяснили, что системы не входят в Перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам при предоставлении набора социальных услуг, и по этой проблеме несколько раз писали в Минздрав РФ. Прокуратура Курганской области выступила в защиту прав детей. В июне 2022 года Курганский городской суд рассмотрел несколько исковых заявлений прокуратуры к депздраву и финуправлению Курганской области с требованием обеспечить больных детей системами НМГ и расходными материалами к ним. На чиновников возложена обязанность обеспечить детей-инвалидов системами НМГ и выплатить детям компенсацию морального вреда. Решение суда еще не вступило в силу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В отношении должностных лиц департамента здравоохранения Курганской области возбуждено уголовное дело из-за нарушения прав детей, страдающих диабетом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Курганской области. «В августе текущего года родители детей, страдающих сахарным диабетом, обратились к руководству регионального следственного управления СКР на личный прием. По результатам проведенной по обращению доследственной проверки первым отделом по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело по факту превышения должностными лицами департамента здравоохранения Курганской области своих полномочий в сфере обеспечения нуждающихся необходимыми медицинскими изделиями (ч.1 ст. 286 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, врачебная комиссия 2021—2022 годов рекомендовала обеспечить системами непрерывного мониторирования гликемии и расходными материалами к ним 20 детей-инвалидов. Но данные решения были отменены, при этом чиновники депздрава не предприняли мер по закупке препаратов. URA.RU писало, что ранее в Кургане мамы детей-диабетиков проводили серию одиночных пикетов у правительства области и депздрава. Женщины требовали от региональных властей обеспечить детей-инвалидов системой непрерывного мониторинга глюкозы в крови. 11 января замгубернатора Лариса Кокорина увидела участницу пикета и заявила, что та добивается результата «не теми методами». Позже Кокорина извинилась перед женщиной. Власти объяснили, что системы не входят в Перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам при предоставлении набора социальных услуг, и по этой проблеме несколько раз писали в Минздрав РФ. Прокуратура Курганской области выступила в защиту прав детей. В июне 2022 года Курганский городской суд рассмотрел несколько исковых заявлений прокуратуры к депздраву и финуправлению Курганской области с требованием обеспечить больных детей системами НМГ и расходными материалами к ним. На чиновников возложена обязанность обеспечить детей-инвалидов системами НМГ и выплатить детям компенсацию морального вреда. Решение суда еще не вступило в силу.