11 августа 2022
10 августа 2022

Жители ЯНАО массово вакцинируются

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация. Тюмень, медсестра, медик, укол, прививка, шприц, вакцина, процедурный кабинет, резиновые перчатки, врач, вакцинация, доктор, covid19, коронавирус, ковид, врач в костюме, врач в маске, врач в защитном костюме, спутник v, гам-ковид-вак, прививка от ковид, гам ковид вак, COVID-19, спутник лайт, прививка от covid19, ковид 19, вакцинация covid19, ревакцинация
Количество желающих вакцинироваться в ЯНАО выросло вдвое за две недели Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Количество жителей ЯНАО, желающих пройти вакцинацию, в последние две недели возросло в несколько раз. Такую информацию сообщили в пресс-службе правительства региона.

«На Ямале растет число желающих поставить прививку от коронавируса. По словам медиков, за последние две недели в пункты вакцинации пришли около 5 000 человек. Это в 2 раза больше, чем в середине июля», — рассказали представители правительства ЯНАО в своем telegram-канале.

В Новоуренгойской больнице из-за такого наплыва даже пришлось изменить график работы. Теперь учреждение будет работать и в воскресенье тоже.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО стали жаловаться на фиктивную вакцинацию от COVID-19. По словам недовольных, в их медицинские карточки внесли данные о вакцинации, хотя они не прививались.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Количество жителей ЯНАО, желающих пройти вакцинацию, в последние две недели возросло в несколько раз. Такую информацию сообщили в пресс-службе правительства региона. «На Ямале растет число желающих поставить прививку от коронавируса. По словам медиков, за последние две недели в пункты вакцинации пришли около 5 000 человек. Это в 2 раза больше, чем в середине июля», — рассказали представители правительства ЯНАО в своем telegram-канале. В Новоуренгойской больнице из-за такого наплыва даже пришлось изменить график работы. Теперь учреждение будет работать и в воскресенье тоже. Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО стали жаловаться на фиктивную вакцинацию от COVID-19. По словам недовольных, в их медицинские карточки внесли данные о вакцинации, хотя они не прививались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...