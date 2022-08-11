Жители ЯНАО массово вакцинируются

Количество жителей ЯНАО, желающих пройти вакцинацию, в последние две недели возросло в несколько раз. Такую информацию сообщили в пресс-службе правительства региона.
«На Ямале растет число желающих поставить прививку от коронавируса. По словам медиков, за последние две недели в пункты вакцинации пришли около 5 000 человек. Это в 2 раза больше, чем в середине июля», — рассказали представители правительства ЯНАО в своем telegram-канале.
В Новоуренгойской больнице из-за такого наплыва даже пришлось изменить график работы. Теперь учреждение будет работать и в воскресенье тоже.
Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО стали жаловаться на фиктивную вакцинацию от COVID-19. По словам недовольных, в их медицинские карточки внесли данные о вакцинации, хотя они не прививались.
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