Жители ЯНАО массово вакцинируются

12 августа 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Количество желающих вакцинироваться в ЯНАО выросло вдвое за две недели Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Количество жителей ЯНАО, желающих пройти вакцинацию, в последние две недели возросло в несколько раз. Такую информацию сообщили в пресс-службе правительства региона. «На Ямале растет число желающих поставить прививку от коронавируса. По словам медиков, за последние две недели в пункты вакцинации пришли около 5 000 человек. Это в 2 раза больше, чем в середине июля», — рассказали представители правительства ЯНАО в своем telegram-канале. В Новоуренгойской больнице из-за такого наплыва даже пришлось изменить график работы. Теперь учреждение будет работать и в воскресенье тоже. Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО стали жаловаться на фиктивную вакцинацию от COVID-19. По словам недовольных, в их медицинские карточки внесли данные о вакцинации, хотя они не прививались.

Количество жителей ЯНАО, желающих пройти вакцинацию, в последние две недели возросло в несколько раз. Такую информацию сообщили в пресс-службе правительства региона. «На Ямале растет число желающих поставить прививку от коронавируса. По словам медиков, за последние две недели в пункты вакцинации пришли около 5 000 человек. Это в 2 раза больше, чем в середине июля», — рассказали представители правительства ЯНАО в своем telegram-канале. В Новоуренгойской больнице из-за такого наплыва даже пришлось изменить график работы. Теперь учреждение будет работать и в воскресенье тоже. Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО стали жаловаться на фиктивную вакцинацию от COVID-19. По словам недовольных, в их медицинские карточки внесли данные о вакцинации, хотя они не прививались.