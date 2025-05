Над Рейхстагом реет красное знамя: семь дней до Великой Победы

Над куполом Рейхстага 1 мая 1945 года был установлен красный флаг

Над Рейхстагом 80 лет назад подняли Знамя Победы - один из главных символов разгрома нацистской Германии Фото: официальный сайт «Военный альбом» новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы В мае 1945 года человечество оказалось на пороге важнейших перемен. Около трех часов ночи 1 мая над куполом Рейхстага в Берлине было установлено Знамя Победы. Этот штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии водрузили лейтенант Алексей Берест, сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария. Уже на следующий день, 2 мая, капитулировали германские части в Италии. Однако конфликт еще не был завершен. До Великой Победы семь дней. В этот же день войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Георгия Жукова, при поддержке соединений 1-го Украинского фронта маршала Ивана Конева, завершили Берлинскую наступательную операцию и окончательно разгромили группировку противника в столице Германии. В серии материалов URA.RU вспоминает, как проходили заключительные дни Великой Отечественной войны и как эти события отражались на страницах газет. Обстановка на фронте 2 мая Согласно сводке Ставки Верховного Главнокомандования № 366 от 2 мая, советские войска заняли 120 кварталов Берлина и уничтожили в нем до 25 тысяч немецких солдат. Потери Красной армии за всю Берлинскую операцию приводились только суммарно — свыше 350 тысяч человек. Вид на поверженный Рейхстаг и знамя Победы, закрепленное над куполом Фото: официальный сайт «Военный альбом» В этот же день последний генерал-фельдмаршал армии нацистской Германии Фердинанд Шернер дал приказ удерживать Прагу (Чехословакия) любой ценой. Радиограмма с его словами была перехвачена советской разведкой и использована штабом Конева для подготовки дальнейших действий. В сводках Народного комиссариата внутренних дел СССР сообщалось о массовой сдаче в плен бойцов Русской освободительной армии — частей нацистской Германии, созданных из числа советских военнопленных — под Дрезденом. Однако масштабы коллаборационизма в публичном пространстве не афишировались. В центре Берлина, у Бранденбургских ворот, артиллеристы третьей ударной армии устанавливали трофейные зенитные орудия для подавления огневых точек в полуразрушенном МИДе. Как позже вспоминал сержант Иван Кудрявцев: «Фаустники прятались в подвалах, стреляли из окон. Приходилось выжигать каждую комнату». Советские солдаты и офицеры фотографируются у танка Т-34-85 на улицах освобожденной Праги Фото: официальный сайт «Военный альбом» На 200 км южнее Берлина войска 1-го Украинского фронта маршала Конева прорывали оборону группы немецких армий «Центр». 3-я гвардейская танковая армия Рыбалко, совершив марш-бросок через Рудные горы, вышла к северным окраинам Праги. Немцы, используя штурмовые орудия и фаустпатроны, превратили каменные здания в опорные пункты. Саперы 10-го гвардейского танкового корпуса под огнем наводили переправы через Влтаву, теряя до 30 человек в час. В журнале боевых действий корпуса зафиксировано: «2 мая уничтожено 7 САУ „Хетцер“, захвачен склад боеприпасов в районе Млада-Болеслав». Одновременно 4-я гвардейская танковая армия Лелюшенко перерезала железнодорожные пути к Дрездену, лишив противника путей отхода. В эфире перехватывались панические немецкие радиограммы: «Русские танки в 15 км от центра. Требуем разрешения на отход!» — но командующий группой армий «Центр» Шернер приказывал «стоять насмерть». Советские СМИ: «Берлин наш!» Газета «Правда» считалась одной из главных официальных советских газет. Ее журналисты передавали сводки с фронта, указы, награждения, правительственные телеграммы. Рассказывали о международной обстановке и событиях в стране. Свежий номер 2 мая вышел с передовой публикацией «Берлин наш!», где акцент был на полном разгроме берлинской группировки противника. В материалах приводились официальные данные Совинформбюро, что войска первого Белорусского фронта завершили ликвидацию окруженных частей врага и взяли в плен 135 тысяч немецких солдат. Акцент также делался на массовом героизме советских бойцов и успехе при штурме Рейхстага, однако подробности о подъеме Знамени Победы над ним не раскрывались. «Красная Армия выполнила историческую миссию — логово фашизма уничтожено», — говорилось в статьях. Советские военные фотографы стоят у стен Рейхстага Фото: официальный сайт «Военный альбом» В свою очередь, в «Красной звезде» — официальной газете Министерства обороны СССР — освещались уличные бои в Праге. Корреспонденты сообщали о действиях танкистов третьей гвардейской армии, преодолевавших баррикады на улицах города. «Советские воины проявляют чудеса героизма, очищая квартал за кварталом», — писали они. Региональные издания, например, минская «Звязда», публиковали материалы о подвигах партизанских отрядов, перекрывавших пути отхода противника под Брестом. Символизм красных знамен на страницах зарубежной прессы В то же время ведущие западные издания также уделяли внимание событиям в Берлине. В своем материале для The New York Times Уильяма Лоуренс рассказывал о падении города, подчеркивая символизм красных знамен над Рейхстагом и возможные последствия для будущего Европы. В публикации приводились слова американских офицеров, что советское наступление изменит политическую карту континента. «Победа[ советского лидера Иосифа] Сталина в Берлине меняет облик послевоенного мира», — писали американцы. Иностранные газеты специально преувеличивали потери армии СССР при штурме Берлина. На фото — советские пулеметчики у окна дома во время штурма немецкой столицы Фото: официальный сайт «Военный альбом» Британская The Daily Telegraph акцентировала внимание на чрезмерно больших потерях Красной армии при штурме немецкой столицы, приводя данные разведки о более чем 80 тысячах погибших с советской стороны. При этом, по официальным данным, за время операции с советской стороны было около 275 тысяч раненых и 78 тысяч погибших. В том же выпуске газеты подчеркивалась роль ленд-лиза в поддержке СССР в годы войны. Швейцарская Neue Z?rcher Zeitung писала о военном превосходстве Красной армии, выявленном в ходе берлинской операции. При этом журналисты также выражали опасения относительно возможного усиления влияния СССР в послевоенной Европе. Итак, 2 мая 1945 года стало днем, когда падение Берлина и капитуляция его гарнизона нашли отражение как в советских, так и в зарубежных СМИ. 