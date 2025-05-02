Стаю лебедей заметили над селом Мужи
В небе над селом Мужи (ЯНАО) пролетела стая белых лебедей. Кадры в соцсети разместила медиакомпания Шурышкарского района «Мужи-Информ».
«Над Мужами заметили стаю лебедей — это первые вестники тепла. Их появление означает, что настоящая весна уже не за горами», — опубликовано сообщение в telegram-канале «Мужи-Информ».
Благородные птицы были замечены в окрестностях Ноябрьска и Салехарда, а в селе Горки в конце апреля расцвели одуванчики. Местные жители со дня на день ждут настоящею весну на Ямале.
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