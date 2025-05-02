02 мая 2025

На Ямал возвращаются белые лебеди. Видео

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Стаю лебедей заметили над селом Мужи
Стаю лебедей заметили над селом Мужи Фото:

В небе над селом Мужи (ЯНАО) пролетела стая белых лебедей. Кадры в соцсети разместила медиакомпания Шурышкарского района «Мужи-Информ».

«Над Мужами заметили стаю лебедей — это первые вестники тепла. Их появление означает, что настоящая весна уже не за горами», — опубликовано сообщение в telegram-канале «Мужи-Информ».

Благородные птицы были замечены в окрестностях Ноябрьска и Салехарда, а в селе Горки в конце апреля расцвели одуванчики. Местные жители со дня на день ждут настоящею весну на Ямале.

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В небе над селом Мужи (ЯНАО) пролетела стая белых лебедей. Кадры в соцсети разместила медиакомпания Шурышкарского района «Мужи-Информ». «Над Мужами заметили стаю лебедей — это первые вестники тепла. Их появление означает, что настоящая весна уже не за горами», — опубликовано сообщение в telegram-канале «Мужи-Информ». Благородные птицы были замечены в окрестностях Ноябрьска и Салехарда, а в селе Горки в конце апреля расцвели одуванчики. Местные жители со дня на день ждут настоящею весну на Ямале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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