ЯНАО образован в качестве национального округа 10 декабря 1930 года. Позднее входил в состав Обско-Иртышской и Омской областей на 1939 год, а с 14 августа 1944 года включен в Тюменскую область. То есть, окружные власти напрямую подчинялись областным исполкомам, и решения и распоряжения властей СССР проходили промежуточные согласования.
Тем не менее власти окружного исполкома выступали с инициативами, рапортовали об успехах в Москву, а также направляли поздравительные телеграммы в адрес Верховного главнокомандующего. О чем переписывались с Москвой первые лица округа в годы Великой Отечественной войны — в материале URA.RU.
Добровольческий почин
Уже в начале Великой Отечественной войны в газете «Правда» 23 июня опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о призыве в РККА мужчин 1905-1918 годов рождения. Жители округа, как и большинство советских людей пошли в военкоматы и на призывные пункты. Единственная сложность была с отправкой мобилизованных и добровольцев, их отправляли только водным путем, а баржи и маломерные суда с трудом справлялись с задачей вывезти большое количество призывников к железнодорожным станциям.
На сайте окружного правительства сообщается, что окружной военный комиссар т. Коршунов подписал 25 ноября 1941 года письмо, адресованное Председателю государственного комитета обороны Иосифу Виссарионовичу Сталину с просьбой разрешить сформировать в Салехарде отряд добровольцев из бойцов и командиров для скорейшей отправки их на фронт. Для выполнения этой задачи предлагалось отправить отряд на лыжах кратчайшим путем к ближайшей железнодорожной станции Лек — Воркута (170 километров). Почин одобрили в Москве.
Рыба — фронту
Второй важной задачей стала добыча и отправка на фронт продовольствия — прежде всего рыбы и оленины. Отчет о работе за год хранится в государственном архиве ЯНАО.
В 1942 году в фонд Государственного комитета обороны отправлено 6000 тысяч центнеров рыбы. Отчет подписан председателем плановой комиссии ЯНАО Пантелеймоном Прибыльским.
В адрес Сталина окружные власти направили телеграмму. «Дорогой Иосиф Виссарионович. Мы берем на себя обязательство — государственный план по добыче рыбы выполнить до 1 ноября каждым рыбоучастком, колхозом, звеном, ловцом... Берем на себя обязательство увеличить сдачу объемов рыбы первого сорта на пять процентов, увеличить сортность рыбы», — писали окружные власти в телеграмме, от имени передовиков рыбной промышленности.
Государственный заем
Важнейшей задачей стало обеспечение государственного заема. В отчете Исполнительного комитета Шурышкарского районного Совета депутатов трудящихся за период 1940-1946 годы говорится, что за период войны трудящимися района внесено средств на авиаэскадрилью, танковую колонну, строительство бронепоезда, строительство кораблей, в фонд обороны, фонд помощи раненным бойцам, фонд восстановления Сталинграда, фонд детского Омского Красного креста, фонд помощи освобожденных районов.
В архивном деле «Об участии сотрудников окрфо в создании фонда обороны и помощи Красной Армии» подобраны справки о перечислении денежных средств в фонд обороны, списки отправленных на фронт вещей и продуктов, квитанции к посылкам.
Сокращение поголовья оленей на Ямале
Первым опытом осмысления проблем и результатов Великой Отечественной войны стал большой отчет председателя окружного исполкома Совета депутатов трудящихся Михаила Броднева за период с 1940 по 1946 год. В машинописном документе за его подписью, хранящемся в государственном архиве ЯНАО сообщается, что в годы войны на Ямале сократилось поголовье оленей.
Информацию, несущую негативный оттенок, партийное руководство округа несколько сгладило. Согласно статистическим данным, публикуемым в отчете, основное сокращение поголовья оленей произошло в личных хозяйствах, вместе с тем, колхозные стада даже увеличились. Это можно было расценить, как передачу личных животных в коллективные хозяйства.
"В состоянии оленеводства в округе за отчетный период произошли серьезные изменения. Период с 1941 г. по 1944 г. был периодом упадка оленеводства. Общее поголовье оленей уменьшилось на 37%, причем это уменьшение произошло за счет поголовья личного пользования колхозников и единоличников", — сообщал Михаил Броднев.
Этот документ — важный источник об изменениях, произошедших в округе в годы Великой Отечественной войны. В нем наглядно продемонстрированы негативные последствия войны и трудовой подвиг ямальских трудящихся. Вместе с тем, даже в военные годы на Ямале активно развивались производственные мощности, многое было сделано и для развития образования.
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