В годы Великой Отечественной войны Ямал оставался в глубоком тылу. Рыбная и пушная промышленность северного региона СССР играла важнейшую роль в продовольственном обеспечении и снабжении фронта. Несмотря на установленные государством высокие планы, ямальцы продемонстрировали примеры героического перевыполнения задач, трудовую инициативу и вовлечение в нелегкое дело работников отрасли. Как Ямал выполнял стахановские нормы в тяжелое военное время — читайте в материале URA.RU.
Организация и уровни соревнования
Социалистическое соревнование проводилось на разных уровнях: всесоюзном, всероссийском, региональном и местном. В первые годы войны на рыбных промыслах Ямала развернулось массовое движение за досрочное выполнение планов по лову и обработке рыбы. Победителями становились те, кто показывал наилучшие результаты в добыче и переработке рыбы. Для мотивации использовались моральные стимулы: переходящее Красное знамя, почетные грамоты, занесение на доску почета, а также премии и льготы.
Историк Ольга Рябкова в своей книге «Ямальский тыл — фронту» писала, что в годы войны победителей социалистического соревнования отмечали не только морально, но и материально. «Для завоевавших первенство в социалистическом соревновании предоставлялось первоочередное право на покупку промтоваров по ордерам на суммы: 3 000 рублей — рыболовецким бригадам, 1 000 рублей — командам судов, 200 рублей — рыбоприемщикам, 100 рублей — плавичам (ловцы, занимающиеся морским рыболовством плавными сетями), рабочим обработки и мастерам (сортировка, укладка и засолка рыбы)», — отмечала Рябкова.
Трудовой подвиг угольного забойщика Алексея Стаханова в 1935 году положил начало невиданному по размаху общественному движению в СССР – ударничеству.
Ямальские двухсотники
С 1942 года особое место заняло соревнование между комсомольско-молодежными бригадами за звание «фронтовой» или «гвардейской», что означало выполнение плана на 200% и более. Одновременно на Ямале были созданы стахановские школы и курсы повышения квалификации для рабочих. Уже с конца 1941 года к рыбодобыче стали привлекаться школьники, сначала на добровольной основе, а с 1942 года — официально по решению окружных властей.
Видя, как взрослые трудятся не жалея себя, ученики шли на рыбодобычу и заменяли на путине отцов, ушедших на фронт. За свой труд подростки получали заработную плату и премии. Согласно документам из Государственного архива ЯНАО, в 1943 году большое количество школьников и учителей были занесены на доску почета. В этом же году несколько предприятий и колхозов округа стали победителями Всесоюзного социалистического соревнования и были отмечены крупными премиями и почетными знаками.
Учащиеся 8–9-х классов салехардской средней школы под руководством учителей Н. Л. Одинцовой и Я. А. Реймер в течение 110 дней ловили рыбу на песках неводами, плавными сетями. Всего ими было выловлено 337,8 центнера рыбы (33 780 кг). Девочки 5–10-х классов салехардской средней школы 109 дней работали в консервном цехе и вычистили 910 451 кг рыбы. Отряд учащихся 3–6-х классов в количестве 40 человек под руководством учительницы Горобец работали на укладке рыбы и в течение 10 дней заработали 1 006 рублей.
Лидеры производства и их вклад
Значительную часть работников рыбной отрасли составляли женщины и подростки. На предприятиях активно трудились женщины из числа коренных народов Севера. Например, Александра Няданги из колхоза «Родина» Надымского района и Мария Вэнго из колхоза «Красная Москва» Тазовского района стали организаторами и лидерами женских рыболовецких бригад, которые стабильно перевыполняли производственные планы.
Героями трудового фронта становились не только рядовые рыбаки, но и руководители колхозов. Благодаря их усилиям и управленческому таланту трудовые коллективы регулярно перевыполняли планы по рыбодобыче. Среди них — председатель колхоза «им. Ворошилова» Василий Семенович Пуябри, Степан Павлович Пырисев из колхоза «Елап Юшь» и Егор Прокопьевич Ругин из колхоза «Голос рыбака». В 1944 году было организовано соцсоревнование по выполнению плана пушно-меховых заготовок, и Ямал стал первым со 125% выполнения.
За годы войны в Ямало-Ненецком округе добыли 81 тысячу тонн рыбы — это на 70% больше, чем в предвоенные пятилетки. Производство рыбных консервов увеличилось в 2,5 раза по сравнению с предыдущим десятилетием, а общий выпуск составил 22 миллиона банок. Это стало значительным вкладом региона в обеспечение армии и тыла продовольствием.
Социалистическое соревнование на Ямале стало важнейшим инструментом мобилизации трудовых ресурсов в экстремальных условиях военного времени. Оно позволило не только выполнить, но и существенно перевыполнить государственные задачи по рыбодобыче, обеспечив продовольственную безопасность страны и внеся весомый вклад в победу над врагом.
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