Шашлык с политическим акцентом: рецепты от мэров и политиков ЯНАО

В период майских праздников шашлык традиционно становится центральным блюдом праздничного стола россиян и ямальцы здесь не исключение. URA.RU решило поинтересоваться у депутатов окружного парламента и мэров их любимыми рецептами. Как сделать мясо сочным и оригинально замариновать шашлык — в материале агентства.
Алексей Денисов: классический шашлык
Депутат Законодательного Собрания ЯНАО Алексей Денисов предпочитает классический рецепт шашлыка. В его маринад входят простые, но проверенные временем ингредиенты: лук, cоль, перец. Реже Денисов использует для маринада майонез. Этот рецепт подчеркивает естественный вкус мяса, делая его сочным и ароматным.
Игорь Герелишин: шашлык из свинины с лимоном и луком
Депутат окружного парламента Игорь Герелишин бережно хранит семейный рецепт шашлыка из свинины, который передал ему отец. Для приготовления потребуется:
- один килограмм свиной шеи;
- один килограмм лука;
- 5-6 лимонов;
- черный молотый перец.
Лук и лимон прокручиваются на мясорубке и смешиваются с нарезанным мясом. Затем смесь оставляют в прохладном месте на 6-8 часов. Герелишин рекомендует готовить шашлык на буковых дровах для достижения наилучшего вкуса.
Марина Трескова: шашлык с киви и ямальским колоритом
Глава города Лабытнанги Марина Трескова предлагает необычный, но очень вкусный рецепт шашлыка с киви. Этот маринад придает мясу нежную текстуру и легкую сладость. Для его приготовления нужно:
- полтора килограмма мяса;
- пять спелых очищенных и натертых киви;
- две крупно нашинкованных луковицы;
- смесь черного и красного перца;
- паприка;
- сушеный чеснок;
- соль.
Главное преимущество этого маринада — ему достаточно всего 30 минут, чтобы сделать мясо невероятно нежным благодаря натуральным ферментам киви. Трескова также советует добавить в маринад горсть брусники или клюквы для северного колорита.
Места для пикников в Лабытнанги
Кроме того, Марина Трескова поделилась информацией где в Лабытнанги можно опробовать ее рецепт. В городе есть четыре обустроенные зоны отдыха «ПикничОК». Три из них расположены по дороге в микрорайон Октябрьский, а еще одна — в живописном Харпе, на берегу реки Собь. Данные места идеально подходят для отдыха на природе с семьей и друзьями.
Дмитрий Жаромских: стейк филе миньон
Глава Надымского района Дмитрий Жаромских рассказал, что вместо классического шашлыка предпочитает готовить на майские праздники стейки филе миньон. Главное, отмечает Жаромских, довести мясо до прожарки medium rare. Такой вариант идеально подходит для тех, кто любит сочное мясо и поможет разнообразить праздничный стол.
Эти рецепты и советы от мэров и политиков ЯНАО помогут вам приготовить вкусный шашлык и насладиться отдыхом на природе. Приятного аппетита и хороших выходных.
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