Шумков нашел деньги на детей-диабетиков после уголовного дела

Курганский губернатор обеспечит детей-диабетиков системами непрерывного мониторирования гликемии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганских детей, страдающих диабетом, обеспечат системами непрерывного мониторинга глюкозы за счет областного бюджета по поручению губернатора Вадима Шумкова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Ранее региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело против чиновников депздрава, которые не закупили детям-инвалидам препараты.

«По поручению губернатора Вадима Шумкова детей, страдающих сахарным диабетом 1-го типа, обеспечат системами непрерывного мониторинга глюкозы и расходными материалами к ним за счет областного бюджета. Соответствующие изменения 12 августа были внесены в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Курганской области медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Замгубернатора по соцполитике Лариса Кокорина подчеркнула, что системы не входят в перечень медицинских изделий, закупаемых по федеральным программам для льготников. Но в интересах детей Вадим Михайлович поставил задачу на региональном уровне разработать порядок обеспечения детей такими системами и выделить на это средства, все статьи расходов утверждены.

URA.RU писало, что СК возбудил уголовное дело против должностных лиц департамента здравоохранения Курганской области из-за нарушения прав детей, страдающих диабетом. Врачебная комиссия рекомендовала обеспечить системами НМГ 20 детей-инвалидов, но позже данные решения были отменены. При этом чиновники депздрава не предприняли мер по закупке препаратов. В январе 2022 года мамы детей-диабетиков провели серию одиночных пикетов у правительства области и депздрава. Тогда Лариса Кокорина пристыдила участницу пикета, но позже извинилась перед женщиной. В феврале стало известно, что часть детей-диабетиков обеспечат системами мониторинга глюкозы в крови и расходными материалами к ним благодаря ЗАО «Курганстальмост». Предприятие выделило на эти цели 2 млн рублей. По состоянию на 1 августа 2022 года системами мониторинга глюкозы было обеспечено 23 ребенка. Сейчас проводятся конкурсные процедуры для обеспечения еще 20 детей.