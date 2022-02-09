Шумков решил проблему, из-за которой курганцы выходили на пикеты. Помог местный бизнес

10 февраля 2022 в 14:57 Размер текста - 17 +

В Курганской области часть детей-диабетиков обеспечат системами мониторинга глюкозы в крови и расходными материалами к ним. Такое поручение дал губернатор Вадим Шумков. Поможет приобрести системы предприятие ЗАО «Курганстальмост», сообщает правительство региона в telegram-канале. «Детей в возрасте до 4 лет, страдающих сахарным диабетом 1-го типа, по поручению губернатора обеспечат системами мониторинга глюкозы и расходными материалами к ним. Это стало возможным благодаря совместной работе правительства Курганской области и ЗАО „Курганстальмост“. В результате достигнутых договоренностей предприятие перечислило на эти цели 2 млн рублей», — говорится в сообщении правительства региона. По информации департамента здравоохранения, в регионе в системах мониторинга глюкозы нуждаются 13 детей до 4 лет. Как отметил глава депздрава Алексей Сигидаев, власти заинтересованы в обеспечении такими системами всех детей, которые по медицинским показателям в них нуждаются. «В регионе еще более 200 детей до 18 лет с диагнозом диабет 1-го типа. Поэтому работа департамента здравоохранения с Министерством здравоохранения РФ по вопросу возможности внесения данной системы в перечень, на основании которого производятся закупки и обеспечение граждан льготными лекарствами и медизделиями, продолжается», — сказал Сигидаев. Ранее URA.RU писало, что в декабре и январе мамы детей-диабетиков проводили серию одиночных пикетов у правительства области и депздрава. Женщины требовали от региональных властей обеспечить детей-инвалидов системой непрерывного мониторинга сахара в крови. 11 января замгубернатора Лариса Кокорина увидела участницу пикета и заявила, что та добивается результата «не теми методами». Позже Кокорина извинилась перед женщиной. Курганский депутат Яков Сидоров объяснил, из-за чего которой родители детей-инвалидов выходят на пикеты, и призвал областные власти найти деньги, чтобы не мучить детей. Ранее власти объяснили, что по этой проблеме несколько раз писали в Минздрав РФ. Прокурор Кургана направил иск в суд с требованием обязать департамент здравоохранения области обеспечить детей-диабетиков системой непрерывного мониторирования глюкозы в крови. В Тюменской области власти выделили более 100 млн рублей на обеспечение детей-диабетиков системами мониторинга. В Челябинской области всех детей с диабетом I типа бесплатно подключат к системе непрерывного мониторинга.