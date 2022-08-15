Курганских дорожников заставили заново ремонтировать трассу

Проблемы заметили на участке трассы Шадринск — Миасское (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области представители Общероссийского народного фронта призвали ГКУ «Курганавтодор» обязать подрядчика переделать недавно отремонтированный участок трассы Шадринск — Миасское. Данная информация размещена 16 августа на сайте ОНФ.

«Мониторинг Народного фронта выявил, что толщина покрытия на одном из отрезков ранее отремонтированной дороги меньше, чем положено — вместо 6 см оно составляло 4,5 см. Общественники призвали „Курганавтодор“ обязать подрядчика переделать работу по гарантии», — указано в сообщении.

На ремонт дороги протяженностью 38,2 км потратили 686 млн рублей. Заказчиком является «Курганавтодор», а подрядчиками — ООО «СоюзАвтодор» и ООО «Стройконтинент». Дорожников обязали снять бракованный участок асфальта и положить новый за свой счет.

«На участке со второго километра по 38,2 километра выполнено 30 процентов работы. Сейчас подрядчики приступили к укладке верхнего слоя износа. В целом можно сказать, что качество дороги хорошее. По геометрическим исследованиям все показания в нормативах», — цитируют в ОНФ главного специалиста сектора строительного контроля ГКУ «Курганавтодор» Сергея Гурьева. Работы на участке должны закончить до 31 октября.

Ранее жители региона жаловались, что на недавно отремонтированном участке трассы, которая ведет в Екатеринбург, появились ямы, а часть асфальта вспухла. В ФКУ «Упрдор Южный Урал» URA.RU ответили, что на участке ведется работа по устранению выявленных дефектов.