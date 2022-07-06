Тюменские власти ищут сотрудника для получения денег от федералов

06 июля 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Заместитель начальника отдела должен будет взаимодействовать с министерствами, Госдумой и партнерами за рубежом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Представительству правительства Тюменской области в Москве требуется заместитель начальника отдела финансов и инвестиционных программ. Вакансия размещена на сайте региональных властей. Одна из задач сотрудника — подготовка данных для привлечения федеральных средств и денег от спонсоров по заявкам правительства. «Конкурс на замещение вакантной должности. Представительству правительства Тюменской области в органах государственной власти РФ требуется заместитель начальника отдела финансов и инвестиционных программ», — говорится в объявлении на официальном сайте региональных властей. Кандидат на должность должен уметь пользоваться поисковиками в интернете. Также ему необходимы высшее образование, не менее двух лет стажа на гражданской службе, и знания о том, чем занимаются российские министерства. В обязанности замначальника отдела будет входить взаимодействие с федеральными властями и зарубежными партнерами по вопросам инвестиционной политики и господдержки предпринимательства, торговли, строительства, ЖКХ, транспорта, энергетики. В частности, сотрудник должен готовить для правительства области информацию о том, как на те или иные мероприятия можно привлечь средства из федерального бюджета или внебюджетных источников. Согласно сервису «Госслужба» кандидату предлагают зарплату от 59 до 62 тысяч рублей. Контракт обещают заключить бессрочно. Командировки сотруднику не грозят, а вот ненормированный рабочий день предусмотрен. Трудиться предстоит в Москве: в трех километрах от Кремля и по соседству с Центробанком и зданием МВД РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Представительству правительства Тюменской области в Москве требуется заместитель начальника отдела финансов и инвестиционных программ. Вакансия размещена на сайте региональных властей. Одна из задач сотрудника — подготовка данных для привлечения федеральных средств и денег от спонсоров по заявкам правительства. «Конкурс на замещение вакантной должности. Представительству правительства Тюменской области в органах государственной власти РФ требуется заместитель начальника отдела финансов и инвестиционных программ», — говорится в объявлении на официальном сайте региональных властей. Кандидат на должность должен уметь пользоваться поисковиками в интернете. Также ему необходимы высшее образование, не менее двух лет стажа на гражданской службе, и знания о том, чем занимаются российские министерства. В обязанности замначальника отдела будет входить взаимодействие с федеральными властями и зарубежными партнерами по вопросам инвестиционной политики и господдержки предпринимательства, торговли, строительства, ЖКХ, транспорта, энергетики. В частности, сотрудник должен готовить для правительства области информацию о том, как на те или иные мероприятия можно привлечь средства из федерального бюджета или внебюджетных источников. Согласно сервису «Госслужба» кандидату предлагают зарплату от 59 до 62 тысяч рублей. Контракт обещают заключить бессрочно. Командировки сотруднику не грозят, а вот ненормированный рабочий день предусмотрен. Трудиться предстоит в Москве: в трех километрах от Кремля и по соседству с Центробанком и зданием МВД РФ.