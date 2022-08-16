16 августа 2022

В курганской колонии двое заключенных вступили в брак

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Клипарт. Курган, загс, закон, развод, свадьба, документы, герб россии, регистрация брака
Курганский ЗАГС выехал в колонию, чтобы женить заключенных Фото:

Сотрудники ЗАГСа провели две церемонии бракосочетания для заключенных курганской колонии. Об этом сообщили в УФСИН России по Курганской области.

«Два осужденных решили заключить брак со своими избранницами. Официальную церемонию провели сотрудники Управления ЗАГС Курганской области», — пишет пресс-служба управления. Осужденные надели кольца своим невестам и поздравили друг друга.

Новоиспеченные мужья содержатся в лечебно-исправительном учреждении №3 (ЛИУ-3) в Кургане. По словам сотрудников колонии, они характеризуются положительно и намерены после выхода на свободу устроиться на работу и содержать семью.

В текущем году в ЛИУ-3 уже пятеро осужденных вступили в брак. Такие заключенные ориентированы на условно-досрочное освобождение.

Ранее URA.RU сообщили, что в одной из курганских колоний заключенный обещал досрочное освобождение своим соседям. Обманом он выманил у родственников осужденных десятки тысяч рублей.

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Сотрудники ЗАГСа провели две церемонии бракосочетания для заключенных курганской колонии. Об этом сообщили в УФСИН России по Курганской области. «Два осужденных решили заключить брак со своими избранницами. Официальную церемонию провели сотрудники Управления ЗАГС Курганской области», — пишет пресс-служба управления. Осужденные надели кольца своим невестам и поздравили друг друга. Новоиспеченные мужья содержатся в лечебно-исправительном учреждении №3 (ЛИУ-3) в Кургане. По словам сотрудников колонии, они характеризуются положительно и намерены после выхода на свободу устроиться на работу и содержать семью. В текущем году в ЛИУ-3 уже пятеро осужденных вступили в брак. Такие заключенные ориентированы на условно-досрочное освобождение. Ранее URA.RU сообщили, что в одной из курганских колоний заключенный обещал досрочное освобождение своим соседям. Обманом он выманил у родственников осужденных десятки тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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