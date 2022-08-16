В курганской колонии двое заключенных вступили в брак

Курганский ЗАГС выехал в колонию, чтобы женить заключенных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники ЗАГСа провели две церемонии бракосочетания для заключенных курганской колонии. Об этом сообщили в УФСИН России по Курганской области.

«Два осужденных решили заключить брак со своими избранницами. Официальную церемонию провели сотрудники Управления ЗАГС Курганской области», — пишет пресс-служба управления. Осужденные надели кольца своим невестам и поздравили друг друга.

Новоиспеченные мужья содержатся в лечебно-исправительном учреждении №3 (ЛИУ-3) в Кургане. По словам сотрудников колонии, они характеризуются положительно и намерены после выхода на свободу устроиться на работу и содержать семью.

В текущем году в ЛИУ-3 уже пятеро осужденных вступили в брак. Такие заключенные ориентированы на условно-досрочное освобождение.

Ранее URA.RU сообщили, что в одной из курганских колоний заключенный обещал досрочное освобождение своим соседям. Обманом он выманил у родственников осужденных десятки тысяч рублей.