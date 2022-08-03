В курганской колонии заключенный торговал досрочным освобождением

Курганский заключенный выманил у другого 50 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский заключенный из ИК-6 в Кетовском районе обещал другому осужденному за деньги помочь с условно-досрочным освобождением. Обманом злоумышленник выманил у мужчины 50 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

«Расследованием уголовного дела установлено, что обвиняемый за денежное вознаграждение обещал поспособствовать условно-досрочному освобождению другого осужденного, заведомо не имея для этого полномочий. <…> В результате матерью введенного в заблуждение заключенного в адрес мошенника переведены 50 000 рублей», — говорится в сообщении. В отношении мошенника прокуратурой Кетовского района утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане врача заподозрили во взятке в 1,5 миллиона рублей за помощь зекам. Преступную деятельность выявили сотрудники областного УФСБ. Также сообщалось, что мэрия Кургана хотела забрать жилье у заключенного, пока он сидит. Сохранить комнату в общежитии зеку помог курганский суд.