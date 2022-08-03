03 августа 2022

В курганской колонии заключенный торговал досрочным освобождением

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Курганский заключенный выманил у другого 50 тысяч рублей Фото:

Курганский заключенный из ИК-6 в Кетовском районе обещал другому осужденному за деньги помочь с условно-досрочным освобождением. Обманом злоумышленник выманил у мужчины 50 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

«Расследованием уголовного дела установлено, что обвиняемый за денежное вознаграждение обещал поспособствовать условно-досрочному освобождению другого осужденного, заведомо не имея для этого полномочий. <…> В результате матерью введенного в заблуждение заключенного в адрес мошенника переведены 50 000 рублей», — говорится в сообщении. В отношении мошенника прокуратурой Кетовского района утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане врача заподозрили во взятке в 1,5 миллиона рублей за помощь зекам. Преступную деятельность выявили сотрудники областного УФСБ. Также сообщалось, что мэрия Кургана хотела забрать жилье у заключенного, пока он сидит. Сохранить комнату в общежитии зеку помог курганский суд.

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Курганский заключенный из ИК-6 в Кетовском районе обещал другому осужденному за деньги помочь с условно-досрочным освобождением. Обманом злоумышленник выманил у мужчины 50 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. «Расследованием уголовного дела установлено, что обвиняемый за денежное вознаграждение обещал поспособствовать условно-досрочному освобождению другого осужденного, заведомо не имея для этого полномочий. <…> В результате матерью введенного в заблуждение заключенного в адрес мошенника переведены 50 000 рублей», — говорится в сообщении. В отношении мошенника прокуратурой Кетовского района утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU писало, что в Кургане врача заподозрили во взятке в 1,5 миллиона рублей за помощь зекам. Преступную деятельность выявили сотрудники областного УФСБ. Также сообщалось, что мэрия Кургана хотела забрать жилье у заключенного, пока он сидит. Сохранить комнату в общежитии зеку помог курганский суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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