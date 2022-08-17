Кетовская школа Курганского района остро нуждается в учителях

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В сообщении указано количество часов нагрузки на каждого из преподавателей Фото:

О срочном наборе сотрудников объявило руководство МБОУ «Кетовская СОШ» (Курганская область). Информация появилась в официальной группе сообщества в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с увеличением контингента обучающихся в МБОУ „Кетовская СОШ“ срочно требуются учителя и преподаватели, а также уборщик служебных помещений. Нагрузка [на учителей и преподавателей] может быть увеличена или уменьшена — по договоренности», — указано в сообщении.

Школа нуждается в учителе математики, физики, немецкого и английского языков и преподавателе по ОБЖ. Контактный телефон указан в группе сообщества в соцсети.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кургане была названа десятка самых напряженных и нервных работ. В список попали таксисты, врачи и учителя.

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О срочном наборе сотрудников объявило руководство МБОУ «Кетовская СОШ» (Курганская область). Информация появилась в официальной группе сообщества в соцсети «ВКонтакте». «В связи с увеличением контингента обучающихся в МБОУ „Кетовская СОШ“ срочно требуются учителя и преподаватели, а также уборщик служебных помещений. Нагрузка [на учителей и преподавателей] может быть увеличена или уменьшена — по договоренности», — указано в сообщении. Школа нуждается в учителе математики, физики, немецкого и английского языков и преподавателе по ОБЖ. Контактный телефон указан в группе сообщества в соцсети. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кургане была названа десятка самых напряженных и нервных работ. В список попали таксисты, врачи и учителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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