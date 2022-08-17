Кетовская школа Курганского района остро нуждается в учителях

В сообщении указано количество часов нагрузки на каждого из преподавателей Фото: Анна Майорова © URA.RU

О срочном наборе сотрудников объявило руководство МБОУ «Кетовская СОШ» (Курганская область). Информация появилась в официальной группе сообщества в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с увеличением контингента обучающихся в МБОУ „Кетовская СОШ“ срочно требуются учителя и преподаватели, а также уборщик служебных помещений. Нагрузка [на учителей и преподавателей] может быть увеличена или уменьшена — по договоренности», — указано в сообщении.

Школа нуждается в учителе математики, физики, немецкого и английского языков и преподавателе по ОБЖ. Контактный телефон указан в группе сообщества в соцсети.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кургане была названа десятка самых напряженных и нервных работ. В список попали таксисты, врачи и учителя.