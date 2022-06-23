Названы топ-10 стрессовых профессий в Курганской области

Таксистов и водителей признали самыми стрессовыми профессиями в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Названа десятка самых напряженных и нервных работ в Кургане. В список попали учителя, таксисты и врачи. Результаты опроса предоставили URA.RU в пресс-службе «Зарплата.ру».

«В топ стрессовых профессий вошли: таксисты и водители (за них проголосовали 16% опрошенных), операторы кол-центров (14%), учителя (13%), кондукторы и продавцы (по 10%), врачи (7%). Также в список попали HR-менеджеры кассиры, администраторы и строители», — говорится в результатах исследования. Также тревогу и стресс испытывают на работе официанты, товароведы и бухгалтеры.

Исследование проводилось среди 1920 работающих граждан России в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и в Курганской области. По данным опроса, почти каждый второй курганец (44%) считает свою профессию нервной, еще 42% ответили, что периодически испытывают на работе стресс, а 14% респондентов считают, что их специальность не вызывает тревоги и стресса.

В качестве основных причин тревоги на работе респонденты отметили слишком большой объем работы (46% голосов), ненормированный график (15%), слишком быстрый темп работы (12%), ссоры с коллегами (8%). При этом на ссоры с руководством жалуется лишь 6% опрошенных, говорится в исследовании.

До этого URA.RU писало, что в Кургане изменился список самых востребованных профессий. На июнь самой востребованной профессией стали слесари, для них открыто 193 вакансии. В мае рейтинг возглавляли продавцы.