18 августа 2022

Власти Кургана отчитались о ремонте Некрасовского моста

© Служба новостей «URA.RU»
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Некрасовский мост. Курган, ремонт моста, ремонтные работы, рабочие в касках, некрасовский мост, мост некрасова
Сейчас на путепроводе укладывают асфальт Фото:

Подрядная организация, которая выполняет ремонт Некрасовского моста, приступила к укладке асфальта на путепроводе. Также проводятся работы по монтажу деформационных швов, сообщается в telegram-канале Правительства курганской области.

«Начата отсыпка со стороны проспекта Машиностроителей. Подрядчик прилагает максимум усилий, чтобы открыть движение по путепроводу по временной схеме в обозначенные сроки», — написано в telegram-канале ведомства.

Власти уверяют, что в течение ближайших лет в Кургане планируется отремонтировать все путепроводы и мосты. Они не ремонтировались десятки лет, и сейчас очень изношены. В ведомстве уточнили, что капитальный ремонт мостов требовал существенных затрат, поэтому «на протяжении многих лет это было практически неосуществимой мечтой для города».

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на Некрасовском мосту установили забор от пешеходов. Горожане переходили провал на строящемся путепроводе через перекинутые строительные доски, также им приходилось перелазить через торчащую арматуру.

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Подрядная организация, которая выполняет ремонт Некрасовского моста, приступила к укладке асфальта на путепроводе. Также проводятся работы по монтажу деформационных швов, сообщается в telegram-канале Правительства курганской области. «Начата отсыпка со стороны проспекта Машиностроителей. Подрядчик прилагает максимум усилий, чтобы открыть движение по путепроводу по временной схеме в обозначенные сроки», — написано в telegram-канале ведомства. Власти уверяют, что в течение ближайших лет в Кургане планируется отремонтировать все путепроводы и мосты. Они не ремонтировались десятки лет, и сейчас очень изношены. В ведомстве уточнили, что капитальный ремонт мостов требовал существенных затрат, поэтому «на протяжении многих лет это было практически неосуществимой мечтой для города». Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на Некрасовском мосту установили забор от пешеходов. Горожане переходили провал на строящемся путепроводе через перекинутые строительные доски, также им приходилось перелазить через торчащую арматуру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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