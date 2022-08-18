Власти Кургана отчитались о ремонте Некрасовского моста

Сейчас на путепроводе укладывают асфальт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подрядная организация, которая выполняет ремонт Некрасовского моста, приступила к укладке асфальта на путепроводе. Также проводятся работы по монтажу деформационных швов, сообщается в telegram-канале Правительства курганской области.

«Начата отсыпка со стороны проспекта Машиностроителей. Подрядчик прилагает максимум усилий, чтобы открыть движение по путепроводу по временной схеме в обозначенные сроки», — написано в telegram-канале ведомства.

Власти уверяют, что в течение ближайших лет в Кургане планируется отремонтировать все путепроводы и мосты. Они не ремонтировались десятки лет, и сейчас очень изношены. В ведомстве уточнили, что капитальный ремонт мостов требовал существенных затрат, поэтому «на протяжении многих лет это было практически неосуществимой мечтой для города».

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на Некрасовском мосту установили забор от пешеходов. Горожане переходили провал на строящемся путепроводе через перекинутые строительные доски, также им приходилось перелазить через торчащую арматуру.