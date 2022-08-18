Сотрудники ФСБ учились бороться с условными террористами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В здании Управления вневедомственной охраны Войск Национальной Гвардии Курганской области провели антитеррористические учения. Об этом 19 августа URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

«По условиям учения диверсионная группа, вынашивающая намерение совершить террористический акт, проникла в здание Управления вневедомственной охраны Войск Национальной Гвардии, заминировав КПП и захватив заложников из числа сотрудников службы. Угрожая их жизням, преступники выдвинули противоправные требования к органам власти», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники силовых структур оцепили здание с условными террористами, освободили заложников, обезвредили условное самодельное взрывное устройство и ликвидировали последствия теракта. В учениях участвовали сотрудники ФСБ, УМВД, ФСО, ФСИН, МЧС, Росгвардии, Следственного комитета, областного правительства и региональной антитеррористической комиссии.

Учения провели в здании местного Управления Росгвардии Фото: УФСБ России по Курганской области