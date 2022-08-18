В здании Управления вневедомственной охраны Войск Национальной Гвардии Курганской области провели антитеррористические учения. Об этом 19 августа URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.
«По условиям учения диверсионная группа, вынашивающая намерение совершить террористический акт, проникла в здание Управления вневедомственной охраны Войск Национальной Гвардии, заминировав КПП и захватив заложников из числа сотрудников службы. Угрожая их жизням, преступники выдвинули противоправные требования к органам власти», — рассказали в ведомстве.
Сотрудники силовых структур оцепили здание с условными террористами, освободили заложников, обезвредили условное самодельное взрывное устройство и ликвидировали последствия теракта. В учениях участвовали сотрудники ФСБ, УМВД, ФСО, ФСИН, МЧС, Росгвардии, Следственного комитета, областного правительства и региональной антитеррористической комиссии.
Учения провели в здании местного Управления Росгвардии
Фото: УФСБ России по Курганской области
На учениях условные террористы взяли в заложники сотрудников Росгвардии
Фото: УФСБ России по Курганской области
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В здании Управления вневедомственной охраны Войск Национальной Гвардии Курганской области провели антитеррористические учения. Об этом 19 августа URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. «По условиям учения диверсионная группа, вынашивающая намерение совершить террористический акт, проникла в здание Управления вневедомственной охраны Войск Национальной Гвардии, заминировав КПП и захватив заложников из числа сотрудников службы. Угрожая их жизням, преступники выдвинули противоправные требования к органам власти», — рассказали в ведомстве. Сотрудники силовых структур оцепили здание с условными террористами, освободили заложников, обезвредили условное самодельное взрывное устройство и ликвидировали последствия теракта. В учениях участвовали сотрудники ФСБ, УМВД, ФСО, ФСИН, МЧС, Росгвардии, Следственного комитета, областного правительства и региональной антитеррористической комиссии.