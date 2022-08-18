Пенсионер из ЯНАО пожаловался на то, что почта не отдает пенсию

Для получения выплаты, пенсионеру выделили один день в месяце Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Почта России пенсионеру из Нового Уренгоя обозначила срок получения пенсии в один день. Если человек не пришел в назначенный день, выплату в этом месяце он не получит. Об этом редакции рассказал Виктор Полищук, проживающий на территории ЯНАО более 26 лет.

«На почте мне сказали, что за пособием я могу подойти только 19 числа, ни днем раньше, ни днем позже. В том месяце я пришел 21, мне сказали, что ваша выплата уже в Салехарде, в следующем месяце получите. Получается я месяц жил без денег. Хочу, чтобы пересмотрели выдачу пособия на территории Почты России, продлили срок получения, а не давали один день в месяц», — рассказал пенсионер.

Агентство обратилось за комментарием на горячую линию Почты России, там рассказали, что выплату можно получить до закрытия ведомости.« Сотрудники назначают день вручения пособия, если вдруг пенсионер не смог подойти в назначенное время, тогда он обращается в любой рабочий день до окончания периода. Пенсия и пособие хранится на почте до закрытия ведомостей, обычно это двадцатые числа месяца. Далее выплата будет возможна только в следующем месяце. Также на почте можно написать заявление, и сотрудник отделения будет приносить пособие домой», — рассказали на горячей линии.

Ранее URA.RU cообщало, что пенсионеру из Надыма (ЯНАО), которому власти не проиндексировали пенсию, вернули деньги. Установлено, что мужчина является получателем пенсии за выслугу лет в связи с замещением ранее должности муниципальной службы в администрации п. Приозерный. Однако размер пенсии за выслугу лет с 2011 года по 2021 год гражданину не проиндексирован.