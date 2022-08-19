19 августа 2022

В Тюмени ищут врача с зарплатой в 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматологическая клиника «Ютэли». Екатеринбург, стоматолог
Тюменским стоматологам предлагают зарплату до 300 тысяч рублей Фото:

В Тюмени ищут стоматолога-ортодонта на зарплату в 300 тысяч рублей. Вакансия размещена на одной из площадок по поиску работу. Иногородним кандидатам работодатель обещает предоставить жилье на время испытательного срока.

«Стоматологическая клиника в городе Тюмени приглашает для работы стоматолога-ортодонта. Зарплата от 150 до 300 тысяч рублей. Мы предлагаем успешному кандидату фиксированный оклад на время испытательного срока (3 месяца) и процент по договоренности (25-30% в зависимости от опыта). Полный соцпакет согласно ТК РФ, для иногородних кандидатов на испытательный срок — оплата аренды жилья», — указано в вакансии, опубликованной на hh.ru.

Работодатель рассмотрит кандидатов с опытом работы ортодонтом от трех лет, высшим медицинским образованием и действующим сертификатом по специализации «Ортодонтия». Отмечается, что клиника предоставит современное оборудование и обучение за счет компании.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени малярам готовы платить за вахту более 300 тысяч рублей. Проезд и проживание оплачивает работодатель.

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В Тюмени ищут стоматолога-ортодонта на зарплату в 300 тысяч рублей. Вакансия размещена на одной из площадок по поиску работу. Иногородним кандидатам работодатель обещает предоставить жилье на время испытательного срока. «Стоматологическая клиника в городе Тюмени приглашает для работы стоматолога-ортодонта. Зарплата от 150 до 300 тысяч рублей. Мы предлагаем успешному кандидату фиксированный оклад на время испытательного срока (3 месяца) и процент по договоренности (25-30% в зависимости от опыта). Полный соцпакет согласно ТК РФ, для иногородних кандидатов на испытательный срок — оплата аренды жилья», — указано в вакансии, опубликованной на hh.ru. Работодатель рассмотрит кандидатов с опытом работы ортодонтом от трех лет, высшим медицинским образованием и действующим сертификатом по специализации «Ортодонтия». Отмечается, что клиника предоставит современное оборудование и обучение за счет компании. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени малярам готовы платить за вахту более 300 тысяч рублей. Проезд и проживание оплачивает работодатель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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