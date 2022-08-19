В Тюмени ищут врача с зарплатой в 300 тысяч рублей

Тюменским стоматологам предлагают зарплату до 300 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени ищут стоматолога-ортодонта на зарплату в 300 тысяч рублей. Вакансия размещена на одной из площадок по поиску работу. Иногородним кандидатам работодатель обещает предоставить жилье на время испытательного срока.

«Стоматологическая клиника в городе Тюмени приглашает для работы стоматолога-ортодонта. Зарплата от 150 до 300 тысяч рублей. Мы предлагаем успешному кандидату фиксированный оклад на время испытательного срока (3 месяца) и процент по договоренности (25-30% в зависимости от опыта). Полный соцпакет согласно ТК РФ, для иногородних кандидатов на испытательный срок — оплата аренды жилья», — указано в вакансии, опубликованной на hh.ru.

Работодатель рассмотрит кандидатов с опытом работы ортодонтом от трех лет, высшим медицинским образованием и действующим сертификатом по специализации «Ортодонтия». Отмечается, что клиника предоставит современное оборудование и обучение за счет компании.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени малярам готовы платить за вахту более 300 тысяч рублей. Проезд и проживание оплачивает работодатель.