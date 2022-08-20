Самые эффектные кадры праздничного салюта в Екатеринбурге. Фото, видео

21 августа 2022 в 00:12 Размер текста - 17 +

Праздничный салют продлился около 20 минут Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Двадцатиминутный салют стал финальной частью масштабного празднования Дня города в Екатеринбурге. URA.RU показывает фотографии, которые сделали фотографы в центральной части города. Всех горожан собрали в одной точке столицы Урала — возле акватории городского пруда. В этом году мэрия решила обойтись без тройного салюта, который несколькими годами ранее запускали возле стадиона «Динамо», в Преображенском парке Академического район и на Уралмаше. Салют вызвал у горожан восторг, особенно в те моменты, когда он взрывался над головой. Однако окончание праздника пошло несколько не по плану: изначально в 22.30 должно было начаться светомузыкальное шоу, а через десять минут — салют. Но из-за задержки концерта певца Александра Маршала, график сдвинулся во всех мероприятиях. Светомузыкальное шоу началось с опозданием на десять минут и совпало с салютом. Из-за этого, люди не знали, куда именно смотреть, и вертели головой то в сторону Макаровского моста со световым шоу, то в сторону Плотинки, где гремел салют. URA.RU в течение всего дня внимательно следило за тем, что происходит на разных площадках Дня города. Так, горожане смогли насладиться театральным фестивалем, узнать, кто стал победителем традиционного конкурса «Городская свадьба», испугаться жутких кукол, а также оторваться под музыку барабанщика в костюме розового единорога. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Двадцатиминутный салют стал финальной частью масштабного празднования Дня города в Екатеринбурге. URA.RU показывает фотографии, которые сделали фотографы в центральной части города. Всех горожан собрали в одной точке столицы Урала — возле акватории городского пруда. В этом году мэрия решила обойтись без тройного салюта, который несколькими годами ранее запускали возле стадиона «Динамо», в Преображенском парке Академического район и на Уралмаше. Салют вызвал у горожан восторг, особенно в те моменты, когда он взрывался над головой. Однако окончание праздника пошло несколько не по плану: изначально в 22.30 должно было начаться светомузыкальное шоу, а через десять минут — салют. Но из-за задержки концерта певца Александра Маршала, график сдвинулся во всех мероприятиях. Светомузыкальное шоу началось с опозданием на десять минут и совпало с салютом. Из-за этого, люди не знали, куда именно смотреть, и вертели головой то в сторону Макаровского моста со световым шоу, то в сторону Плотинки, где гремел салют. URA.RU в течение всего дня внимательно следило за тем, что происходит на разных площадках Дня города. Так, горожане смогли насладиться театральным фестивалем, узнать, кто стал победителем традиционного конкурса «Городская свадьба», испугаться жутких кукол, а также оторваться под музыку барабанщика в костюме розового единорога.