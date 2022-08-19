Екатеринбург заполонили клоуны и огромные куклы. Фоторепортаж URA.RU

20 августа 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

Театральные представления начались в парке в 12 часов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Городские гуляния Екатеринбург начались и в главном парке города ЦПКиО Маяковского. Здесь весь день проходит традиционный театральный фестиваль «Лица улиц». URA.RU показывает, каким стал первый карнавал после пандемии. В 2022 году праздник театра, кукол и мимов переместился из центральной части города в парк Маяковского, а число участников сократилось с 26 театров (данные на 2019 год) до 15. Помимо классиков в лице Свердловской филармонии, артистов «Коляда-Театра» и Екатеринбургского театра кукол, поздравить Екатеринбург с Днем рождения приехал и московский театр клоунады «Микос», питерская труппа «Странствующие Куклы господина Пэжо» и театр-игра «Кукушка» из свердловского Черноисточинска. Весь день URA.RU следить за тем, как горожане и гости Екатеринбурга отмечают Дня города. О том, чем живет Екатеринбург в свой предъюбилейный, 299-й, год, читайте в нашей онлайн-трансляции. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Городские гуляния Екатеринбург начались и в главном парке города ЦПКиО Маяковского. Здесь весь день проходит традиционный театральный фестиваль «Лица улиц». URA.RU показывает, каким стал первый карнавал после пандемии. В 2022 году праздник театра, кукол и мимов переместился из центральной части города в парк Маяковского, а число участников сократилось с 26 театров (данные на 2019 год) до 15. Помимо классиков в лице Свердловской филармонии, артистов «Коляда-Театра» и Екатеринбургского театра кукол, поздравить Екатеринбург с Днем рождения приехал и московский театр клоунады «Микос», питерская труппа «Странствующие Куклы господина Пэжо» и театр-игра «Кукушка» из свердловского Черноисточинска. Весь день URA.RU следить за тем, как горожане и гости Екатеринбурга отмечают Дня города. О том, чем живет Екатеринбург в свой предъюбилейный, 299-й, год, читайте в нашей онлайн-трансляции.