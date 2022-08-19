19 августа 2022

Жуткие куклы поздравили екатеринбуржцев с Днем города. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Екатеринбург
Зрителей актеры использовали в качестве реквизита Фото:

Театр странствующих кукол господина Пэжо «Moonsters» на День города решил впечатлить екатеринбуржцев своим выступлением и необычными костюмами. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Лица персонажей внешне похожи на Луну, а одежда напоминает огромный белый колпак, сшитый из одеяла и подушек. Перед началом спектакля представители театра предупредили, что будут использовать зрителей как реквизит. Так, некоторых горожан заставили лечь на землю и притвориться спящими, а также попросили повторять движения за актером. Завершилось шоу пенной вечеринкой.

Весь день URA.RU следит за тем, как горожане и гости Екатеринбурга отмечают День города. О том, чем живет Екатеринбург в свой предъюбилейный, 299-й, год, читайте в нашей онлайн-трансляции. Также URA.RU подготовило фоторепортаж о том, как прошел театральный фестиваль в парке Маяковского.

День города. Екатеринбург
Фото:
День города. Екатеринбург
Фото:
День города. Екатеринбург
Фото:
День города. Екатеринбург
Фото:
День города. Екатеринбург
Фото:
День города. Екатеринбург
После для гостей театрального фестиваля устроили пенное шоу
Фото:
День города. Екатеринбург
Фото:

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Театр странствующих кукол господина Пэжо «Moonsters» на День города решил впечатлить екатеринбуржцев своим выступлением и необычными костюмами. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Лица персонажей внешне похожи на Луну, а одежда напоминает огромный белый колпак, сшитый из одеяла и подушек. Перед началом спектакля представители театра предупредили, что будут использовать зрителей как реквизит. Так, некоторых горожан заставили лечь на землю и притвориться спящими, а также попросили повторять движения за актером. Завершилось шоу пенной вечеринкой. Весь день URA.RU следит за тем, как горожане и гости Екатеринбурга отмечают День города. О том, чем живет Екатеринбург в свой предъюбилейный, 299-й, год, читайте в нашей онлайн-трансляции. Также URA.RU подготовило фоторепортаж о том, как прошел театральный фестиваль в парке Маяковского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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