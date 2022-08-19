Жуткие куклы поздравили екатеринбуржцев с Днем города. Фото, видео

20 августа 2022 в 19:07 Размер текста - 17 +

Зрителей актеры использовали в качестве реквизита Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Театр странствующих кукол господина Пэжо «Moonsters» на День города решил впечатлить екатеринбуржцев своим выступлением и необычными костюмами. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Лица персонажей внешне похожи на Луну, а одежда напоминает огромный белый колпак, сшитый из одеяла и подушек. Перед началом спектакля представители театра предупредили, что будут использовать зрителей как реквизит. Так, некоторых горожан заставили лечь на землю и притвориться спящими, а также попросили повторять движения за актером. Завершилось шоу пенной вечеринкой. Весь день URA.RU следит за тем, как горожане и гости Екатеринбурга отмечают День города. О том, чем живет Екатеринбург в свой предъюбилейный, 299-й, год, читайте в нашей онлайн-трансляции. Также URA.RU подготовило фоторепортаж о том, как прошел театральный фестиваль в парке Маяковского. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU После для гостей театрального фестиваля устроили пенное шоу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Театр странствующих кукол господина Пэжо «Moonsters» на День города решил впечатлить екатеринбуржцев своим выступлением и необычными костюмами. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Лица персонажей внешне похожи на Луну, а одежда напоминает огромный белый колпак, сшитый из одеяла и подушек. Перед началом спектакля представители театра предупредили, что будут использовать зрителей как реквизит. Так, некоторых горожан заставили лечь на землю и притвориться спящими, а также попросили повторять движения за актером. Завершилось шоу пенной вечеринкой. Весь день URA.RU следит за тем, как горожане и гости Екатеринбурга отмечают День города. О том, чем живет Екатеринбург в свой предъюбилейный, 299-й, год, читайте в нашей онлайн-трансляции. Также URA.RU подготовило фоторепортаж о том, как прошел театральный фестиваль в парке Маяковского.