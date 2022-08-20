Блогер-миллионник раскритиковал курганскую тушенку

Блогер-миллионник Алексей Грильков раскритиковал вкус курганской тушенки. Видео с обзором он выложил на своем YouTube-канале «Грильков».
«На вкус и цвет все фломастеры разные. Короче, вкус и визуал — это абсолютно разные вещи. Внутри очень много жира. И знаете что самое интересное? Тушенка больше напоминает свиную. Я ничего против не имею, но не тогда, когда на продукте написано „говяжья“», — сказал блогер.
По его словам, у тушенки «запах не отвратный». Продукту он поставил три балла из пяти. URA.RU позвонило в мясокомбинат «Стандарт», чтобы получить комментарий. На момент публикации ответа не поступило.
Также URA.RU писало ранее, что в курганской тушенке для мусульман нашли свинину. ДНК свинины обнаружена в говяжьих консервах, реализуемых в казахстанских магазинах, как халяльные. Это выяснил национальный центр экспертизы комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана.
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»