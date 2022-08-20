Блогер-миллионник раскритиковал курганскую тушенку

21 августа 2022 в 20:07 Размер текста - 17 +

На вкус говяжья тушенка напоминает свиную (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Блогер-миллионник Алексей Грильков раскритиковал вкус курганской тушенки. Видео с обзором он выложил на своем YouTube-канале «Грильков». «На вкус и цвет все фломастеры разные. Короче, вкус и визуал — это абсолютно разные вещи. Внутри очень много жира. И знаете что самое интересное? Тушенка больше напоминает свиную. Я ничего против не имею, но не тогда, когда на продукте написано „говяжья“», — сказал блогер. По его словам, у тушенки «запах не отвратный». Продукту он поставил три балла из пяти. URA.RU позвонило в мясокомбинат «Стандарт», чтобы получить комментарий. На момент публикации ответа не поступило. Также URA.RU писало ранее, что в курганской тушенке для мусульман нашли свинину. ДНК свинины обнаружена в говяжьих консервах, реализуемых в казахстанских магазинах, как халяльные. Это выяснил национальный центр экспертизы комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана.

Блогер-миллионник Алексей Грильков раскритиковал вкус курганской тушенки. Видео с обзором он выложил на своем YouTube-канале «Грильков». «На вкус и цвет все фломастеры разные. Короче, вкус и визуал — это абсолютно разные вещи. Внутри очень много жира. И знаете что самое интересное? Тушенка больше напоминает свиную. Я ничего против не имею, но не тогда, когда на продукте написано „говяжья“», — сказал блогер. По его словам, у тушенки «запах не отвратный». Продукту он поставил три балла из пяти. URA.RU позвонило в мясокомбинат «Стандарт», чтобы получить комментарий. На момент публикации ответа не поступило. Также URA.RU писало ранее, что в курганской тушенке для мусульман нашли свинину. ДНК свинины обнаружена в говяжьих консервах, реализуемых в казахстанских магазинах, как халяльные. Это выяснил национальный центр экспертизы комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана.