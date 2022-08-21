Автомобиль отправили на штрафстоянку, а водителя разыскивает ГИБДД (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ночью 21 августа в центре Тюмени Toyota Camry врезалась в крыльцо бара «Мохито», после чего водитель и пассажир иномарки сбежали с места ДТП. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Ночью 21 августа на улице Кирова, дом 40 автомобиль Toyota Camry врезался в крыльцо бара „Мохито“. Водитель и пассажир с места происшествия сбежали», — рассказали URA.RU в УГИБДД.

Сейчас иномарка находится на штрафстоянке. Человек, находившийся за рулем в момент аварии, разыскивается.