21 августа 2022
20 августа 2022
19 августа 2022

В Тюмени водитель протаранил крыльцо бара и сбежал. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария на Остоженке с участием Эльмина Гулиева. Москва, иномарка, дтп, авария, остоженка
Автомобиль отправили на штрафстоянку, а водителя разыскивает ГИБДД (архивное фото) Фото:

Ночью 21 августа в центре Тюмени Toyota Camry врезалась в крыльцо бара «Мохито», после чего водитель и пассажир иномарки сбежали с места ДТП. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Ночью 21 августа на улице Кирова, дом 40 автомобиль Toyota Camry врезался в крыльцо бара „Мохито“. Водитель и пассажир с места происшествия сбежали», — рассказали URA.RU в УГИБДД.

Сейчас иномарка находится на штрафстоянке. Человек, находившийся за рулем в момент аварии, разыскивается.

Фото:

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Ночью 21 августа в центре Тюмени Toyota Camry врезалась в крыльцо бара «Мохито», после чего водитель и пассажир иномарки сбежали с места ДТП. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Ночью 21 августа на улице Кирова, дом 40 автомобиль Toyota Camry врезался в крыльцо бара „Мохито“. Водитель и пассажир с места происшествия сбежали», — рассказали URA.RU в УГИБДД. Сейчас иномарка находится на штрафстоянке. Человек, находившийся за рулем в момент аварии, разыскивается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...