Автомобиль отправили на штрафстоянку, а водителя разыскивает ГИБДД (архивное фото)
Ночью 21 августа в центре Тюмени Toyota Camry врезалась в крыльцо бара «Мохито», после чего водитель и пассажир иномарки сбежали с места ДТП. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
«Ночью 21 августа на улице Кирова, дом 40 автомобиль Toyota Camry врезался в крыльцо бара „Мохито“. Водитель и пассажир с места происшествия сбежали», — рассказали URA.RU в УГИБДД.
Сейчас иномарка находится на штрафстоянке. Человек, находившийся за рулем в момент аварии, разыскивается.
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»