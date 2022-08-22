Мужчина пропал 22 августа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) ищут Павла Третьякова, который пропал 22 августа. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Тюмень Регион Спас» в соцсети «ВКонтакте». 36-летний мужчина нуждается в медицинской помощи.

«Пропал человек! Третьяков Павел Юрьевич, 1984 года рождения, 18 микрорайон, город Тобольск, Тюменская область. С 22 августа 2022 года его местонахождение не известно.<…> Нуждается в медицинской помощи», — говорится в сообщении поисковиков.

Последний раз мужчина был одет в синюю ветровку, синие штаны и черные брюки. С собой был рюкзак. Приметы: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, зеленые глаза и русые волосы.

Всех, кому что-то известно о нахождении Павла Третьякова, просят позвонить инфоргу поиска Марине 8-982-803-94-37 либо на номер горячей линии 8-800-600-59-52. Также можно сообщить о пропавшем по телефону 112.