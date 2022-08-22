В ЯНАО ищут работников на зарплату до 600 тысяч рублей

В округе выявили топ пять самых высокооплачиваемых профессий Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ЯНАО работникам нефтегазовой отрасли предлагают зарплаты от 150 до 600 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU эксперты платформы по поиску работы hh.ru, 15% из всех опубликованных предложений по работе предлагают зарплату в два раза больше средней по региону.

«Средняя заработная плата в ЯНАО составляет 75 370 рублей. При этом 15% вакансий предлагают как минимум в два раза больше — от 150 000 рублей», — сообщили агентству в hh.ru.

Лидером в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий августа в ЯНАО стало предложение для заместителя гендиректора в топливную компанию «ТОП-АЛЬЯНС», которая является резидентом Арктической зоны. В организации предлагают зарплату от 150 000 до 600 000 рублей. Работать предстоит в Новом Уренгое.

«Газпромбанк Автолизинг» ищет ведущего менеджера по лизингу с зарплатой от 300 000 рублей до вычета налогов. На третьем месте — вакансия от компании «Группа ERIELL» — руководитель объекта, которому предстоит управлять процессом строительства скважин. Предлагаемая зарплата — 300 000 рублей. Заместителя главного бухгалтера на зарплату от 250 000 рублей ищут в строительную компанию «ГСП-2», а в «Газпром бурение» — машиниста экскаватора с зарплатой до 330 000 рублей. Также в ЯНАО ищут еще несколько мастеров и инженеров, которым готовы платить от 180 до 320 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что Ямал вошел в топ рейтинга по доле работников, чья зарплата выше среднего по стране. ХМАО оказался на четвертом месте.