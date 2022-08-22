VIP завалили поздравлениями экс-директора курганской гимназии

Депутат областной думы Ольга Баланчук 23 августа получает поздравления с днем рождения от чиновников и учеников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков 23 августа поздравили с днем рождения бывшего директора гимназии №47, депутата областной думы Ольгу Баланчук. К поздравлениям присоединились и выпускники гимназии. Об этом URA.RU рассказала сама депутат.

«Получаю поздравления уже с семи утра и они не прекращаются. Услышала теплые слова и от Вадима Михайловича Шумкова, и от Игоря Викторовича [Прозорова, председателя курганской гордумы — прим. редакции], а также от Александра Владимировича [Ильтякова]. Также поздравили многие ученики и коллеги, и я понимаю, что каждое их слово — от чистого сердца», — Баланчук.

По словам депутата, сегодняшний день она проведет на работе, а вечером отметит праздник в кругу семьи. В планах на ближайшие годы Баланчук намерена реализовать множество новых и полезных для региона проектов.

Согласно открытым данным правительства региона, общий стаж работы Баланчук составляет 43 года, из них она 25 лет возглавляла гимназию №47. При ее руководстве учреждение вошло в число 200 образовательных организаций России, а также дважды (в 2019 и 2020 годах) выиграло во Всероссийском смотре-конкурсе «Достижения образования». В том числе с 2018 года депутат является сопредседателем регионального штаба Общероссийского народного фронта.

Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмены и чиновники Кургана 22 августа поздравляли с днем рождения директора регионального департамента строительства, ЖКХ и госэкспертизы Ирину Саблукову. По словам инсайдеров, к поздравлениям присоединился и губернатор Вадим Шумков.