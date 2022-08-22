В Тюменской области трактористу готовы платить 300 тысяч рублей

23 августа 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

Согласно данным Центра занятости, трактористу в селе Викулово обещают зарплату в сотни тысяч рублей (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Теплоэнергетическая компания из Викуловского района (Тюменская область) готова платить водителю трактора до 300 тысяч рублей в месяц. Вакансия размещена в банке Центра занятости региона. «Компании „УНИВЕРСАЛ СЕРВИС СТРОЙ“ требуется тракторист. Заработная плата — от 25 до 300 тысяч рублей», — говорится в банке вакансий регионального центра занятости. Сотруднику нужно будет управлять трактором — перевозить грузы, контролировать их погрузку. Также в обязанности входит контроль за состоянием техники, ее ремонт и заправка. Работник нужен в село Викулово Тюменской области. Ему гарантируют социальный пакет, а в обмен просят предоставить медицинскую книжку и иметь навык работы в команде. Ранее URA.RU писало, что на те же 300 тысяч рублей в месяц в Тюмени ищут врача-стоматолога. Столько ему готовы платить в одной из частных клиник.

Теплоэнергетическая компания из Викуловского района (Тюменская область) готова платить водителю трактора до 300 тысяч рублей в месяц. Вакансия размещена в банке Центра занятости региона. «Компании „УНИВЕРСАЛ СЕРВИС СТРОЙ“ требуется тракторист. Заработная плата — от 25 до 300 тысяч рублей», — говорится в банке вакансий регионального центра занятости. Сотруднику нужно будет управлять трактором — перевозить грузы, контролировать их погрузку. Также в обязанности входит контроль за состоянием техники, ее ремонт и заправка. Работник нужен в село Викулово Тюменской области. Ему гарантируют социальный пакет, а в обмен просят предоставить медицинскую книжку и иметь навык работы в команде. Ранее URA.RU писало, что на те же 300 тысяч рублей в месяц в Тюмени ищут врача-стоматолога. Столько ему готовы платить в одной из частных клиник.