22 августа 2022

В Тюменской области трактористу готовы платить 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Противопожарные меры. Екатеринбург, трактор, тракторист, противопожарная безопасность, противопожарная защита, противопожарный ров, беларус, хвойный лес
Согласно данным Центра занятости, трактористу в селе Викулово обещают зарплату в сотни тысяч рублей (архивное фото) Фото:

Теплоэнергетическая компания из Викуловского района (Тюменская область) готова платить водителю трактора до 300 тысяч рублей в месяц. Вакансия размещена в банке Центра занятости региона.

«Компании „УНИВЕРСАЛ СЕРВИС СТРОЙ“ требуется тракторист. Заработная плата — от 25 до 300 тысяч рублей», — говорится в банке вакансий регионального центра занятости.

Сотруднику нужно будет управлять трактором — перевозить грузы, контролировать их погрузку. Также в обязанности входит контроль за состоянием техники, ее ремонт и заправка.

Работник нужен в село Викулово Тюменской области. Ему гарантируют социальный пакет, а в обмен просят предоставить медицинскую книжку и иметь навык работы в команде.

Ранее URA.RU писало, что на те же 300 тысяч рублей в месяц в Тюмени ищут врача-стоматолога. Столько ему готовы платить в одной из частных клиник.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Теплоэнергетическая компания из Викуловского района (Тюменская область) готова платить водителю трактора до 300 тысяч рублей в месяц. Вакансия размещена в банке Центра занятости региона. «Компании „УНИВЕРСАЛ СЕРВИС СТРОЙ“ требуется тракторист. Заработная плата — от 25 до 300 тысяч рублей», — говорится в банке вакансий регионального центра занятости. Сотруднику нужно будет управлять трактором — перевозить грузы, контролировать их погрузку. Также в обязанности входит контроль за состоянием техники, ее ремонт и заправка. Работник нужен в село Викулово Тюменской области. Ему гарантируют социальный пакет, а в обмен просят предоставить медицинскую книжку и иметь навык работы в команде. Ранее URA.RU писало, что на те же 300 тысяч рублей в месяц в Тюмени ищут врача-стоматолога. Столько ему готовы платить в одной из частных клиник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...