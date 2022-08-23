Депутаты Кургана поспорили из-за передачи детсада области

24 августа 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

В Кургане стоимость бывшего детсада оценивают в 25 млн рублей, КПРФ против бесплатной передачи здания в собственность департамента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На заседании курганской городской думы депутаты от КПРФ выступили против передачи здания бывшего детсада и его земли в собственность областного департамента образования и науки. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Иван Камшилов. «Вопрос о передачи здания — спорный, он обсуждался на комиссии уже второй раз. КПРФ запрашивала оценку, какова стоимость объекта, если его будут сдавать в аренду. По предварительным оценкам администрации — это 15-17 млн рублей, по оценкам наших экспертов — не менее 25 млн. Не исключено, что здание в дальнейшем выставят на продажу. В этих вопросах наши взгляды на думе расходятся», — говорит депутат. По словам Камшилова, это не первый случай, когда детские сады отдают областному департаменту, а он выставляет их на торги. «До этого двухэтажный детсад на Дзержинского, напротив горсуда, признали аварийным, а затем продали на аукционе за 500 тысяч рублей. После этого предприниматель, который обустроил там квартиры, продавал однокомнатные квартиры за 2 млн каждую», — утверждает депутат. По его мнению, здание бывшего детсада компенсирующего вида по адресу ул. Коли Мяготина, 130 могут продать по такому же сценарию. По данному вопросу URA.RU направляло запрос 15 августа в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ не поступил. До этого URA.RU писало, что власти Кургана готовятся бесплатно передать бывший детский сад с пристроем в собственность областного департамента образования и науки. Всего в собственность они запросили около трех зданий по адресу ул. Коли Мяготина, 130. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На заседании курганской городской думы депутаты от КПРФ выступили против передачи здания бывшего детсада и его земли в собственность областного департамента образования и науки. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Иван Камшилов. «Вопрос о передачи здания — спорный, он обсуждался на комиссии уже второй раз. КПРФ запрашивала оценку, какова стоимость объекта, если его будут сдавать в аренду. По предварительным оценкам администрации — это 15-17 млн рублей, по оценкам наших экспертов — не менее 25 млн. Не исключено, что здание в дальнейшем выставят на продажу. В этих вопросах наши взгляды на думе расходятся», — говорит депутат. По словам Камшилова, это не первый случай, когда детские сады отдают областному департаменту, а он выставляет их на торги. «До этого двухэтажный детсад на Дзержинского, напротив горсуда, признали аварийным, а затем продали на аукционе за 500 тысяч рублей. После этого предприниматель, который обустроил там квартиры, продавал однокомнатные квартиры за 2 млн каждую», — утверждает депутат. По его мнению, здание бывшего детсада компенсирующего вида по адресу ул. Коли Мяготина, 130 могут продать по такому же сценарию. По данному вопросу URA.RU направляло запрос 15 августа в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ не поступил. До этого URA.RU писало, что власти Кургана готовятся бесплатно передать бывший детский сад с пристроем в собственность областного департамента образования и науки. Всего в собственность они запросили около трех зданий по адресу ул. Коли Мяготина, 130.