Депутаты Кургана поспорили из-за передачи детсада области

На заседании курганской городской думы депутаты от КПРФ выступили против передачи здания бывшего детсада и его земли в собственность областного департамента образования и науки. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Иван Камшилов.
«Вопрос о передачи здания — спорный, он обсуждался на комиссии уже второй раз. КПРФ запрашивала оценку, какова стоимость объекта, если его будут сдавать в аренду. По предварительным оценкам администрации — это 15-17 млн рублей, по оценкам наших экспертов — не менее 25 млн. Не исключено, что здание в дальнейшем выставят на продажу. В этих вопросах наши взгляды на думе расходятся», — говорит депутат.
По словам Камшилова, это не первый случай, когда детские сады отдают областному департаменту, а он выставляет их на торги. «До этого двухэтажный детсад на Дзержинского, напротив горсуда, признали аварийным, а затем продали на аукционе за 500 тысяч рублей. После этого предприниматель, который обустроил там квартиры, продавал однокомнатные квартиры за 2 млн каждую», — утверждает депутат. По его мнению, здание бывшего детсада компенсирующего вида по адресу ул. Коли Мяготина, 130 могут продать по такому же сценарию.
По данному вопросу URA.RU направляло запрос 15 августа в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ не поступил.
До этого URA.RU писало, что власти Кургана готовятся бесплатно передать бывший детский сад с пристроем в собственность областного департамента образования и науки. Всего в собственность они запросили около трех зданий по адресу ул. Коли Мяготина, 130.
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На заседании курганской городской думы депутаты от КПРФ выступили против передачи здания бывшего детсада и его земли в собственность областного департамента образования и науки. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Иван Камшилов. «Вопрос о передачи здания — спорный, он обсуждался на комиссии уже второй раз. КПРФ запрашивала оценку, какова стоимость объекта, если его будут сдавать в аренду. По предварительным оценкам администрации — это 15-17 млн рублей, по оценкам наших экспертов — не менее 25 млн. Не исключено, что здание в дальнейшем выставят на продажу. В этих вопросах наши взгляды на думе расходятся», — говорит депутат. По словам Камшилова, это не первый случай, когда детские сады отдают областному департаменту, а он выставляет их на торги. «До этого двухэтажный детсад на Дзержинского, напротив горсуда, признали аварийным, а затем продали на аукционе за 500 тысяч рублей. После этого предприниматель, который обустроил там квартиры, продавал однокомнатные квартиры за 2 млн каждую», — утверждает депутат. По его мнению, здание бывшего детсада компенсирующего вида по адресу ул. Коли Мяготина, 130 могут продать по такому же сценарию. По данному вопросу URA.RU направляло запрос 15 августа в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ не поступил. До этого URA.RU писало, что власти Кургана готовятся бесплатно передать бывший детский сад с пристроем в собственность областного департамента образования и науки. Всего в собственность они запросили около трех зданий по адресу ул. Коли Мяготина, 130.