Тюменка обвинила «Ростелеком» в обмане сотрудников-подростков

Две несовершеннолетние девушки остались без зарплаты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Ишима (Тюменская область) Ольга Казакова обвинила компанию «Ростелеком» в обмане несовершеннолетних сотрудников. Об этом она сообщила корреспонденту URA.RU. Ее 16-летняя дочь утроилась в компанию на летнюю подработку и не получила расчет.

«Моя шестнадцатилетняя дочь со своей подругой устроилась на лето в „Ростелеком“. Проработали они там с 7 июля по 29 июля и когда поняли, что им не выплатят зарплату, ушли оттуда. У девочек был ненормированный график с 16 до 21 часа. В их обязанности входило обзванивать людей и предлагать подключить интернет этой компании. Они были трудоустроены официально, в допсоглашении к договору было указано, что денежное вознаграждение выплачивается исходя из количества подключенных абонентов», — сообщает Ольга Казакова.

Женщина добавляет, что ее дочь подключила восемь абонентов и когда спросила руководство «Ростелекома» о зарплате, те уклонились от ответа. «Девушка, принимавшая мою дочь и ее подругу на работу, сказала, что они ничего не заработали и никакие выплаты им не положены», — рассказывает Ольга.

Женщина собирается обратиться в Ишимскую межрайонную прокуратуру. До этого она также получила консультацию юриста. Агентство направило запрос в пресс-службу компании «Ростелеком». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Тобольске возбуждено уголовное дело в отношении УК «Таурус». Жители обвиняют компанию в обмане и завышении стоимости на свои услуги.