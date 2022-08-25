«Коммерсант»: Mercedes-Benz начинает продажу активов в России

26 августа 2022 в 04:22 Размер текста - 17 +

Компания Mercedes-Benz собирается продать свой завод по сборке автомобилей, находящийся в Подмосковье. Вероятным покупателем предприятия может стать российский дилер «Автодом». Mercedes-Benz продает свой завод, расположенный в подмосковном Есипово, сообщает источник «Коммерсанта». Другой собеседник газеты подтвердил, что сделка находится на финальной стадии, а покупателем станет российский дилер. Отмечается, что потенциальным покупателем может стать дилер «Автодом», а в переговорах участвует Корпорация развития Московской области. В офисе Mercedes-Benz сообщили, что компания «рассматривает различные варианты ведения бизнеса в России». Там уточнили, что конкретных решений пока нет по дальнейшему развитию нет. Некоторые страны, включая США, государства-члены ЕС и Японию, ввели санкции против России. Правительство РФ решило обходить запрет на ввоз товаров в Россию путем параллельного импорта. В Госдуме РФ предложили ввести льготы на импорт автомобилей из-за границы. Ведущий автопроизводитель Ирана заявил о планах зайти на российский рынок в течение 2022 года. Минпромторг РФ запретил параллельный импорт автомобилей Renault. Также в РФ опубликовали стратегию развития российского автопрома до 2035 года.