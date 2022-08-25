Охранник ЕЦ, испортивший картину, отдал галерее половину пенсии

26 августа 2022 в 12:11 Размер текста - 17 +

Александр Васильев — ветеран афганской кампании, у него проблемы со здоровьем Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Бывший охранник Ельцин Центра (ЕЦ) Александр Васильев, испортивший картину Анны Лепорской «Три фигуры», внес в фонд поддержки Третьяковской галереи половину своей пенсии — в знак того, что он готов выплатить штраф, если производство по уголовному делу о вандализме остановят. Об этом на заседании суда сообщил адвокат Васильева Алексей Бушмаков, передает корреспондент URA.RU. «В фонд поддержки Третьяковской галереи подзащитным перечислены пять тысяч рублей — половина его ежемесячной пенсии. И сегодня им получена выписка о состоянии его [банковского] вклада, на котором находятся 40 тысяч рублей для уплаты судебного штрафа в случае его назначения. То есть все необходимые условия для назначения судебного штрафа и прекращения уголовного дела [созданы]», — сказал Бушмаков. При этом представитель прокуратуры заявил, что взнос пяти тысяч, по его мнению, не гарантирует, что Васильев сможет погасить весь штраф. Также он заявил, что до сих пор нет информации, получила ли потерпевшая сторона извинения от мужчины. Известно, что галерея отказывается примиряться с ним. Бушмаков ранее называл такую позицию странной. По его словам, причиненный Третьяковке ущерб — чуть больше 250 тысяч рублей — уже погасила страховая компания. Как писало URA.RU, прокуратура направила в суд уголовное дело против Васильева в начале августа. А скандал с картиной «Три фигуры» произошел в январе. Васильев пририсовал шариковой ручкой небольшие глаза изображенным абстрактным силуэтам. Полотно входит в коллекцию Третьяковской галереи. Охранника отправляли на психиатрическую экспертизу, за мужчину заступились губернатор Евгений Куйвашев, митрополит Екатеринбургский Евгений (Кульберг) и телеведущая Ксения Собчак. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший охранник Ельцин Центра (ЕЦ) Александр Васильев, испортивший картину Анны Лепорской «Три фигуры», внес в фонд поддержки Третьяковской галереи половину своей пенсии — в знак того, что он готов выплатить штраф, если производство по уголовному делу о вандализме остановят. Об этом на заседании суда сообщил адвокат Васильева Алексей Бушмаков, передает корреспондент URA.RU. «В фонд поддержки Третьяковской галереи подзащитным перечислены пять тысяч рублей — половина его ежемесячной пенсии. И сегодня им получена выписка о состоянии его [банковского] вклада, на котором находятся 40 тысяч рублей для уплаты судебного штрафа в случае его назначения. То есть все необходимые условия для назначения судебного штрафа и прекращения уголовного дела [созданы]», — сказал Бушмаков. При этом представитель прокуратуры заявил, что взнос пяти тысяч, по его мнению, не гарантирует, что Васильев сможет погасить весь штраф. Также он заявил, что до сих пор нет информации, получила ли потерпевшая сторона извинения от мужчины. Известно, что галерея отказывается примиряться с ним. Бушмаков ранее называл такую позицию странной. По его словам, причиненный Третьяковке ущерб — чуть больше 250 тысяч рублей — уже погасила страховая компания. Как писало URA.RU, прокуратура направила в суд уголовное дело против Васильева в начале августа. А скандал с картиной «Три фигуры» произошел в январе. Васильев пририсовал шариковой ручкой небольшие глаза изображенным абстрактным силуэтам. Полотно входит в коллекцию Третьяковской галереи. Охранника отправляли на психиатрическую экспертизу, за мужчину заступились губернатор Евгений Куйвашев, митрополит Екатеринбургский Евгений (Кульберг) и телеведущая Ксения Собчак.