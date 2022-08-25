В Кургане детей из приюта вернули в оскандалившуюся семью

26 августа 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

Детей героини популярного ток шоу вернули в семью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Героине ток шоу Ирине Басовой, подравшейся с соседкой в студии «Первого канала» вернули детей. Информация об этом появилась в паблике «Возьмите меня в семью» в соцсети Вконтакте, передает URA.RU «Дети дома! Уехали домой, в свою родную семью, 2-летний Дмитрий Б., 3-летний Андрей Б., 5-летний Александр Б., 6-летняя Виктория Б. и 9-летний Сергей Б.» — говориться в сообщении закрепленном на стене сообщества. Вместе с тем у части граждан возник вопрос о том как были возвращены дети. По информации источников у Ирины Басовой не было своего жилья. А дети были изъяты из-за отсутствия ухода, и родительского надзора Скандальный выпуск передачи «Мужское и Женское» вышел на телеэкраны 16 февраля и был посвящен скандальной истории с издевательством над двухлетним малышом в Кипельском детском доме. В нем приняла участие мать пострадавшего ребенка Ирина Басова. Пятеро детей 30 летней женщины к тому времени так же находились в дет домах. Сам интерес телевизионщиков был вызван историей о печально известном Кипельском детском доме. Где группа подростков систематически истязали двухлетнего малыша — Сына Ирины Басовой. Подростки снимали процесс на телефон, после чего выложили видео в интернет, опубликованная видеозапись вызвала резонанс, после чего Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль. В конце декабря малышей из сельских детдомов перевели в Курган.

Героине ток шоу Ирине Басовой, подравшейся с соседкой в студии «Первого канала» вернули детей. Информация об этом появилась в паблике «Возьмите меня в семью» в соцсети Вконтакте, передает URA.RU «Дети дома! Уехали домой, в свою родную семью, 2-летний Дмитрий Б., 3-летний Андрей Б., 5-летний Александр Б., 6-летняя Виктория Б. и 9-летний Сергей Б.» — говориться в сообщении закрепленном на стене сообщества. Вместе с тем у части граждан возник вопрос о том как были возвращены дети. По информации источников у Ирины Басовой не было своего жилья. А дети были изъяты из-за отсутствия ухода, и родительского надзора Скандальный выпуск передачи «Мужское и Женское» вышел на телеэкраны 16 февраля и был посвящен скандальной истории с издевательством над двухлетним малышом в Кипельском детском доме. В нем приняла участие мать пострадавшего ребенка Ирина Басова. Пятеро детей 30 летней женщины к тому времени так же находились в дет домах. Сам интерес телевизионщиков был вызван историей о печально известном Кипельском детском доме. Где группа подростков систематически истязали двухлетнего малыша — Сына Ирины Басовой. Подростки снимали процесс на телефон, после чего выложили видео в интернет, опубликованная видеозапись вызвала резонанс, после чего Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль. В конце декабря малышей из сельских детдомов перевели в Курган.