«Нафтогаз»: Украине предстоит самая холодная зима за десять лет

28 августа 2022 в 20:56 Размер текста - 17 +

Температура в помещениях не превысит 17-18 градусов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Температура в украинских домах зимой будет понижена в среднем на четыре градуса, кроме того, отопительный сезон наступит позже. Такое заявление сделал глава государственной газовой компании «Нафтогаз» Юрий Витренко. «Украинцам предстоит самая холодная зима за последние десятилетия. Температура в помещениях будет установлена на уровне 17-18 градусов, что примерно на четыре градуса ниже нормы. Люди должны запастись одеялами и теплой одеждой на случай, если температура на улице упадет до минус 10. Отопительный сезон наступит позже», — слова Витренко приводит издание The Guardian. Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» не может рассчитаться со своими долгами. В июле этого года пресс-служба компании объявила о дефолте по еврооблигациям. Газовый кризис в Европе начался после введения антироссийских санкций из-за вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Цена на газ поднялась до 3 500 евро за тысячу кубометров и, по мнению заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, может составить пять тысяч евро. Граждане Европы жалуются на огромные счета за коммунальные услуги, а Европейский союз созовет экстренное совещание министров энергетики для обсуждения мер выхода из кризиса энергоресурсов.

Температура в украинских домах зимой будет понижена в среднем на четыре градуса, кроме того, отопительный сезон наступит позже. Такое заявление сделал глава государственной газовой компании «Нафтогаз» Юрий Витренко. «Украинцам предстоит самая холодная зима за последние десятилетия. Температура в помещениях будет установлена на уровне 17-18 градусов, что примерно на четыре градуса ниже нормы. Люди должны запастись одеялами и теплой одеждой на случай, если температура на улице упадет до минус 10. Отопительный сезон наступит позже», — слова Витренко приводит издание The Guardian. Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» не может рассчитаться со своими долгами. В июле этого года пресс-служба компании объявила о дефолте по еврооблигациям. Газовый кризис в Европе начался после введения антироссийских санкций из-за вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Цена на газ поднялась до 3 500 евро за тысячу кубометров и, по мнению заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, может составить пять тысяч евро. Граждане Европы жалуются на огромные счета за коммунальные услуги, а Европейский союз созовет экстренное совещание министров энергетики для обсуждения мер выхода из кризиса энергоресурсов.