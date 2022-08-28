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В ЯНАО ликвидируют брошенные корабли

© Служба новостей «URA.RU»
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Собственников просят ликвидировать брошенные корабли Фото:

В Шурышкарском районе (ЯНАО) береговую линию рек очищают от брошенных кораблей. Об этом сообщили в муниципальном управлении ЖКХ.

«В селе Мужи ведется очистка береговой полосы от металлолома, который в основной массе представлен в виде заброшенных корпусов кораблей», — приводит сообщение управления ЖКХ «МК Ямал». Планируется очистить берега рек Сыня, Большая и Малая Обь. Всего в этом году ликвидируют 22 свалки в селах района. Собственников просят убрать брошенные корабли.

Ранее URA.RU писало, что в Ямало-Ненецком автономном округе состоялся экологический марафон. В «ямальском кубке чистоты» приняли участие муниципалитеты региона.

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В Шурышкарском районе (ЯНАО) береговую линию рек очищают от брошенных кораблей. Об этом сообщили в муниципальном управлении ЖКХ. «В селе Мужи ведется очистка береговой полосы от металлолома, который в основной массе представлен в виде заброшенных корпусов кораблей», — приводит сообщение управления ЖКХ «МК Ямал». Планируется очистить берега рек Сыня, Большая и Малая Обь. Всего в этом году ликвидируют 22 свалки в селах района. Собственников просят убрать брошенные корабли. Ранее URA.RU писало, что в Ямало-Ненецком автономном округе состоялся экологический марафон. В «ямальском кубке чистоты» приняли участие муниципалитеты региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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