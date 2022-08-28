В ЯНАО ликвидируют брошенные корабли

29 августа 2022 в 06:27 Размер текста - 17 +

Собственников просят ликвидировать брошенные корабли Фото: Анна Майорова © URA.RU В Шурышкарском районе (ЯНАО) береговую линию рек очищают от брошенных кораблей. Об этом сообщили в муниципальном управлении ЖКХ. «В селе Мужи ведется очистка береговой полосы от металлолома, который в основной массе представлен в виде заброшенных корпусов кораблей», — приводит сообщение управления ЖКХ «МК Ямал». Планируется очистить берега рек Сыня, Большая и Малая Обь. Всего в этом году ликвидируют 22 свалки в селах района. Собственников просят убрать брошенные корабли. Ранее URA.RU писало, что в Ямало-Ненецком автономном округе состоялся экологический марафон. В «ямальском кубке чистоты» приняли участие муниципалитеты региона.

В Шурышкарском районе (ЯНАО) береговую линию рек очищают от брошенных кораблей. Об этом сообщили в муниципальном управлении ЖКХ. «В селе Мужи ведется очистка береговой полосы от металлолома, который в основной массе представлен в виде заброшенных корпусов кораблей», — приводит сообщение управления ЖКХ «МК Ямал». Планируется очистить берега рек Сыня, Большая и Малая Обь. Всего в этом году ликвидируют 22 свалки в селах района. Собственников просят убрать брошенные корабли. Ранее URA.RU писало, что в Ямало-Ненецком автономном округе состоялся экологический марафон. В «ямальском кубке чистоты» приняли участие муниципалитеты региона.