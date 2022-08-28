В ЯНАО ликвидируют брошенные корабли

Собственников просят ликвидировать брошенные корабли
В Шурышкарском районе (ЯНАО) береговую линию рек очищают от брошенных кораблей. Об этом сообщили в муниципальном управлении ЖКХ.
«В селе Мужи ведется очистка береговой полосы от металлолома, который в основной массе представлен в виде заброшенных корпусов кораблей», — приводит сообщение управления ЖКХ «МК Ямал». Планируется очистить берега рек Сыня, Большая и Малая Обь. Всего в этом году ликвидируют 22 свалки в селах района. Собственников просят убрать брошенные корабли.
Ранее URA.RU писало, что в Ямало-Ненецком автономном округе состоялся экологический марафон. В «ямальском кубке чистоты» приняли участие муниципалитеты региона.
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