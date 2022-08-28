Выпускники ВУЗов хотят работать экономистами в ЯНАО. Инфографика

29 августа 2022 в 12:13 Размер текста - 17 +

Почти десятую часть резюме выпускников ВУЗов в ЯНАО составляют резюме экономистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Специальность экономиста стала самой популярной в ЯНАО среди выпускников высших учебных заведений. Среди соискателей со средним специальным наибольшим спросом пользуется вакансия водителя, сообщает сервис по поиску работы hh.ru. «Самая популярная специальность, которую выпускники вузов выбирают для трудоустройства — экономист, это 7,8% резюме жителей ЯНАО с высшим образованием. Выпускники ССУЗов (Среднее специальное учебное заведение —прим. ред.) чаще всего претендуют на позиции водителей — это 9,1% от всех соискателей со средним специальным образованием в регионе», — рассказали представители hh.ru в своем пресс-релизе. Одной из наименее популярных работ среди выпускников разных учебных заведений стала. Работа дворником. Она в списке не пользующихся спросом как у соискателей с высшим образованием, так и у тех, кто имеет среднее специальное. Также среди выпускников ВУЗов в категорию непопулярных попали профессии промоутеров, токарей, грузчиков и мастеров ногтевого сервиса. У соискателей со средним специальным — переводчик, психолог, оператор станков ЧПУ. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО работникам нефтегазовой отрасли предлагают зарплаты более чем полмиллиона рублей в месяц. Соискатели могут получать от 150 до 600 тыс. рублей в месяц. hh.ru hh.ru

Специальность экономиста стала самой популярной в ЯНАО среди выпускников высших учебных заведений. Среди соискателей со средним специальным наибольшим спросом пользуется вакансия водителя, сообщает сервис по поиску работы hh.ru. «Самая популярная специальность, которую выпускники вузов выбирают для трудоустройства — экономист, это 7,8% резюме жителей ЯНАО с высшим образованием. Выпускники ССУЗов (Среднее специальное учебное заведение —прим. ред.) чаще всего претендуют на позиции водителей — это 9,1% от всех соискателей со средним специальным образованием в регионе», — рассказали представители hh.ru в своем пресс-релизе. Одной из наименее популярных работ среди выпускников разных учебных заведений стала. Работа дворником. Она в списке не пользующихся спросом как у соискателей с высшим образованием, так и у тех, кто имеет среднее специальное. Также среди выпускников ВУЗов в категорию непопулярных попали профессии промоутеров, токарей, грузчиков и мастеров ногтевого сервиса. У соискателей со средним специальным — переводчик, психолог, оператор станков ЧПУ. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО работникам нефтегазовой отрасли предлагают зарплаты более чем полмиллиона рублей в месяц. Соискатели могут получать от 150 до 600 тыс. рублей в месяц.