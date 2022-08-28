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В последнюю неделю лета жителей ЯНАО ожидает дождь и холод

© Служба новостей «URA.RU»
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Местами порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду Фото:

Последняя неделя августа в Ямало-ненецком автономном округе будет дождливая и ветреная. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, местами порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду.

«Во вторник, 30 августа, на территории ЯНАО температура воздуха местами днем может достичь +20. При это этом ночью местами упадет до 0. Также ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, северо-западный местами порывы достигнут 18-23 м/с», — говорится в сообщении.

Уже 31 августа, в среду, днем температура воздуха достигнет +16, а местами может упасть до +6. Будет идти небольшой дождь. В первый день осени, 1 сентября, ожидается переменная облачность с температурой до +15. «По прогнозу будет небольшой дождь днем и ночью. Ветер северо-западный, западный, западный 6-11 м/с», — уточнили там.

Ранее сообщалось, что несмотря на значительное потепление, которое синоптики прогнозировали в Ямало-Ненецком автономном округе, в регионе ожидается дождливая погода. Днем температура воздуха достигала +27 градусов.

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Последняя неделя августа в Ямало-ненецком автономном округе будет дождливая и ветреная. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, местами порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. «Во вторник, 30 августа, на территории ЯНАО температура воздуха местами днем может достичь +20. При это этом ночью местами упадет до 0. Также ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, северо-западный местами порывы достигнут 18-23 м/с», — говорится в сообщении. Уже 31 августа, в среду, днем температура воздуха достигнет +16, а местами может упасть до +6. Будет идти небольшой дождь. В первый день осени, 1 сентября, ожидается переменная облачность с температурой до +15. «По прогнозу будет небольшой дождь днем и ночью. Ветер северо-западный, западный, западный 6-11 м/с», — уточнили там. Ранее сообщалось, что несмотря на значительное потепление, которое синоптики прогнозировали в Ямало-Ненецком автономном округе, в регионе ожидается дождливая погода. Днем температура воздуха достигала +27 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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