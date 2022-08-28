В последнюю неделю лета жителей ЯНАО ожидает дождь и холод

29 августа 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

Местами порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду Фото: Денис Моргунов © URA.RU Последняя неделя августа в Ямало-ненецком автономном округе будет дождливая и ветреная. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, местами порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. «Во вторник, 30 августа, на территории ЯНАО температура воздуха местами днем может достичь +20. При это этом ночью местами упадет до 0. Также ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, северо-западный местами порывы достигнут 18-23 м/с», — говорится в сообщении. Уже 31 августа, в среду, днем температура воздуха достигнет +16, а местами может упасть до +6. Будет идти небольшой дождь. В первый день осени, 1 сентября, ожидается переменная облачность с температурой до +15. «По прогнозу будет небольшой дождь днем и ночью. Ветер северо-западный, западный, западный 6-11 м/с», — уточнили там. Ранее сообщалось, что несмотря на значительное потепление, которое синоптики прогнозировали в Ямало-Ненецком автономном округе, в регионе ожидается дождливая погода. Днем температура воздуха достигала +27 градусов.

Последняя неделя августа в Ямало-ненецком автономном округе будет дождливая и ветреная. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, местами порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. «Во вторник, 30 августа, на территории ЯНАО температура воздуха местами днем может достичь +20. При это этом ночью местами упадет до 0. Также ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, северо-западный местами порывы достигнут 18-23 м/с», — говорится в сообщении. Уже 31 августа, в среду, днем температура воздуха достигнет +16, а местами может упасть до +6. Будет идти небольшой дождь. В первый день осени, 1 сентября, ожидается переменная облачность с температурой до +15. «По прогнозу будет небольшой дождь днем и ночью. Ветер северо-западный, западный, западный 6-11 м/с», — уточнили там. Ранее сообщалось, что несмотря на значительное потепление, которое синоптики прогнозировали в Ямало-Ненецком автономном округе, в регионе ожидается дождливая погода. Днем температура воздуха достигала +27 градусов.