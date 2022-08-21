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Жителей ЯНАО ожидает дождливая неделя

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Дождь в Екатеринбурге. Екатеринбург, лето, дождливая погода, дождь, дождь в городе
К концу недели температура воздуха опустится до +19 Фото:

Несмотря на значительное потепление, которое синоптики прогнозировали в Ямало-Ненецком автономном округе, в регионе ожидается дождливая погода. По информации Обь-Иртышского УГМС, на Ямале всю неделю будут небольшие осадки.

«Во вторник, 23 августа, будет наблюдаться переменная облачность. Днем температура воздуха достигнет +27 градусов. Местами небольшой дождь. Ветер достигнет 12 метров в секунду», — передают синоптики.

В среду, 24 августа, температура воздуха опустится до +25. Ожидаются грозы и небольшой дождь в отдаленных районах. «Уже в четверг температура упадет до +19. Прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь. Порывы ветра местами достигнут 20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после августовской прохлады в ЯНАО возвращается летняя жара. Местами температура воздуха достигает +26 градусов.

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Несмотря на значительное потепление, которое синоптики прогнозировали в Ямало-Ненецком автономном округе, в регионе ожидается дождливая погода. По информации Обь-Иртышского УГМС, на Ямале всю неделю будут небольшие осадки. «Во вторник, 23 августа, будет наблюдаться переменная облачность. Днем температура воздуха достигнет +27 градусов. Местами небольшой дождь. Ветер достигнет 12 метров в секунду», — передают синоптики. В среду, 24 августа, температура воздуха опустится до +25. Ожидаются грозы и небольшой дождь в отдаленных районах. «Уже в четверг температура упадет до +19. Прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь. Порывы ветра местами достигнут 20 метров в секунду», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что после августовской прохлады в ЯНАО возвращается летняя жара. Местами температура воздуха достигает +26 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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