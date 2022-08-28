28 августа 2022
27 августа 2022

Для ЯНАО выделили дополнительные средства на расселение авариек

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, старый дом, жилой дом, барак, жилой фонд, вторичное жилье, поселок тазовский
Более полумиллиона получит от госкорпорации ЯНАО на расселение аварийного жилья Фото:

Госкорпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ» одобрила дополнительную заявку ЯНАО на получение средств. Их направят на расселение аварийного жилья, сообщили в департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО.

«Дополнительную заявку одобрила Госкорпорация „Фонд содействия реформированию ЖКХ“. Автономный округ благодаря дополнительной заявке получит 623,09 млн рублей из средств Фонда ЖКХ», — рассказали в пресс-релизе представители депстроительства.

Помимо полученных от фонда средств ЯНАО добавит 3,998 млрд рублей. За счет этих средств переселят почти 3 тыс. человек, из чуть более чем одной тысячи жилых помещений, общая площадь которых составляет более 40 тыс. м2.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО запустили новую меру поддержки для жителей аварийных домов. Теперь они смогут не дожидаться расселения своих домов, а самостоятельно найти вариант у частных застройщиков.

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Госкорпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ» одобрила дополнительную заявку ЯНАО на получение средств. Их направят на расселение аварийного жилья, сообщили в департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО. «Дополнительную заявку одобрила Госкорпорация „Фонд содействия реформированию ЖКХ“. Автономный округ благодаря дополнительной заявке получит 623,09 млн рублей из средств Фонда ЖКХ», — рассказали в пресс-релизе представители депстроительства. Помимо полученных от фонда средств ЯНАО добавит 3,998 млрд рублей. За счет этих средств переселят почти 3 тыс. человек, из чуть более чем одной тысячи жилых помещений, общая площадь которых составляет более 40 тыс. м2. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО запустили новую меру поддержки для жителей аварийных домов. Теперь они смогут не дожидаться расселения своих домов, а самостоятельно найти вариант у частных застройщиков.
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