Для ЯНАО выделили дополнительные средства на расселение авариек

Госкорпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ» одобрила дополнительную заявку ЯНАО на получение средств. Их направят на расселение аварийного жилья, сообщили в департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО.
«Дополнительную заявку одобрила Госкорпорация „Фонд содействия реформированию ЖКХ“. Автономный округ благодаря дополнительной заявке получит 623,09 млн рублей из средств Фонда ЖКХ», — рассказали в пресс-релизе представители депстроительства.
Помимо полученных от фонда средств ЯНАО добавит 3,998 млрд рублей. За счет этих средств переселят почти 3 тыс. человек, из чуть более чем одной тысячи жилых помещений, общая площадь которых составляет более 40 тыс. м2.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО запустили новую меру поддержки для жителей аварийных домов. Теперь они смогут не дожидаться расселения своих домов, а самостоятельно найти вариант у частных застройщиков.
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