Чиновники объяснили отсутствие школ ЯНАО в федеральном топе

Гимназия Нового Уренгоя и Обдорская гимназия Салехарда вошли в топ-20 школ УрФО по количеству, поступивших в ведущие вузы РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Учебные заведения ЯНАО не вошли в рейтинг по конкурентоспособности выпускников, потому что попавшие в топ-список школы РФ работают при вузах или поступление происходит через участие в конкурсе. Как сообщили URA.RU в окружном департаменте образования, в ямальских школах не проводится отбор учеников.

«В рейтинг 200 школ вошли образовательные учреждения крупных городов, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани. Это учреждения при вузах или школы, зачисление в которые происходит на конкурсной основе. В школах Ямала отбор учеников не проводится, они являются общеобразовательными, обучение в них доступно всем ученикам», — пояснили там.

В пресс-службе добавили, что по версии агентства «РАЭКС-Аналитика» гимназия Нового Уренгоя и Обдорская, гимназия Салехарда вошли в топ-20 школ Уральского федерального округа по количеству, поступивших в ведущие вузы России. «24 августа 2022 года агентство РАЭКС опубликовало аналогичный рейтинг 300 школ по конкурентоспособности выпускников, в который вошла гимназия Нового Уренгоя», — подчеркнули там.

Ранее сообщалось, что учебные заведения ЯНАО и Курганской области не вошли в рейтинг 200 школ по конкурентоспособности выпускников. В рейтинг вошли школы, чьи ученики наиболее успешно поступают в лучшие вузы России из рейтинга RAEX