Тюменка зарубила мужа топором и спрятала его тело в погребе

Жительница Тобольского зарубила мужа топором во время ссоры Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жительница Тобольского района зарубила мужа топором и несколько дней прятала его тело в погребе. Об этом сообщает telegram-канал СУ СК по Тюменской области. Там уточнили, что женщина обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство.

«По версии следствия, 17 июня 2022 года, в частном доме, расположенном в селе Верхние Аремзяны по улице Менделеева, женщина во время ссоры убила 57-летнего мужа топором, после чего его тело засыпала землей в погребе, расположенном в доме. 20 июня текущего года об исчезновении брата заявила сестра убитого. Во время осмотра дома и прилегающей территории тело мужчины со следами насильственной смерти в виде рубленых ран головы было обнаружено», — указано в сообщении регионального управления Следственного комитета.

Там добавили, что расследование уголовного дела завершено. После утверждения обвинительного заключения материалы будут переданы в суд для рассмотрения.