ПФР Кургана выдал маткапиталы сотне семей на строительство домов

Более 100 курганских семей потратили маткапитал в 2022 году на строительство дома (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионный фонд РФ выдал сотне семей Курганской области материнские капиталы на строительство частных домов. В сумме за 2022 год ПФР перечислил около 30 млн рублей на данное направление. Об этом говорится на портале ПФР.

«В Курганской области 102 семьи с начала 2022 года направили полученный маткапитал на строительство и реконструкцию частного жилого дома. Всего по этим направлениям региональное отделение ПФР перечислило 29,8 млн рублей», — указано на сайте. Средства были выделены на строительство нового жилья, расширения уже имеющейся жилплощади или на компенсацию понесенных затрат.

В ПФР отмечают, что использование маткапитала при строительстве дома происходит в два этапа. После одобрения заявления на счет владельца сертификата приходит половина суммы маткапитала. Оставшиеся средства перечисляют после выполнения основных работ во возведению или реконструкции здания. Если работы выполняет подрядная организация, деньги перечисляют ей напрямую и всю сумму сразу.

При этом на деньги маткапитала нельзя пристроить сарай или гараж к дому, поскольку это не считается улучшением жилищных условий. Что касается замены крыши, окон или подведения коммуникаций, то на них разрешено тратить средства маткапитала. Также стоить учитывать, что средства выделяются, когда ребенку исполнилось 3 года. Исключением является первоначальный взнос по ипотеке, а также на погашение жилищного кредита.

До этого URA.RU писало, что в Шадринском округе пост руководителя клиентской службы ПФР заняла Елена Любичева. Ранее с этой должности ушел экс-мэр Шадринска Виктор Ермишкин.