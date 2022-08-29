Госструктуру заставили заплатить курганцу около 340 тысяч рублей

30 августа 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

В судебном порядке курганцу выплатят компенсацию за покупку протеза ценой более 340 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане по решению городского суда региональное отделение фонда социального страхования РФ выплатит инвалиду компенсацию в размере более 340 тысяч рублей. Соответствующая информация указана на сайте прокуратуры Курганской области. «В прокуратуру Кургана обратился инвалид. По программе реабилитации ему рекомендовали приобрести модульный протез бедра, что он и сделал, потратив 343 тысячи рублей», — указано на сайте. После этого курганец обратился в курганское региональное отделение фонда соцстраха, чтобы получить компенсацию, однако деньги ему выплатили не в полном объеме. В связи с этим инвалид обратился в прокуратуру. Выявив нарушения в ходе проверки, прокурор обратился в горсуд с требованием возместить недополученную компенсацию за счет средств федерального бюджета. Суд удовлетворил требования прокуратора в полном объеме. На сегодняшний день решение не вступило в законную силу. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Курганской области получила травму на Катайском насосном заводе. В судебном порядке женщина добилась выплаты компенсации от завода в размере 800 тысяч рублей.

В Кургане по решению городского суда региональное отделение фонда социального страхования РФ выплатит инвалиду компенсацию в размере более 340 тысяч рублей. Соответствующая информация указана на сайте прокуратуры Курганской области. «В прокуратуру Кургана обратился инвалид. По программе реабилитации ему рекомендовали приобрести модульный протез бедра, что он и сделал, потратив 343 тысячи рублей», — указано на сайте. После этого курганец обратился в курганское региональное отделение фонда соцстраха, чтобы получить компенсацию, однако деньги ему выплатили не в полном объеме. В связи с этим инвалид обратился в прокуратуру. Выявив нарушения в ходе проверки, прокурор обратился в горсуд с требованием возместить недополученную компенсацию за счет средств федерального бюджета. Суд удовлетворил требования прокуратора в полном объеме. На сегодняшний день решение не вступило в законную силу. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Курганской области получила травму на Катайском насосном заводе. В судебном порядке женщина добилась выплаты компенсации от завода в размере 800 тысяч рублей.