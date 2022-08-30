30 августа 2022

Курганские власти ждут дождя, чтобы сделать дорогу к школам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Село Введенское. Курган, село, сельская дорога, улица, деревня
Власти отмечают, что грунтовую дорогу лучше грейдировать в дождь Фото:

В Целинном муниципальном округе Курганской области ждут дождь, чтобы можно было качественно прогрейдировать дороги к школам. Об этом сообщили представители местной администрации.

«В связи с долгим отсутствием осадков грунт дорог имеет повышенную плотность. Для более эффективного выравнивания профиля грунтовой дороги (грейдирования) нужен дождь», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Представители власти отметили, что подрядчик уже начал грейдировать грунтовые дороги, которые ведут к школам. Косолаповский маршрут уже прогрейдировали, а в ближайшие дни работы начнутся на дорогах до Кременевки и Николаевки. Все школьные маршруты планируют прогрейдировать до конца сентября.

Ранее в Катайском районе Курганской области из-за дождей затягивался ремонт дворов. Представители власти отметили, что асфальт нужно укладывать в теплую сухую погоду.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

В Целинном муниципальном округе Курганской области ждут дождь, чтобы можно было качественно прогрейдировать дороги к школам. Об этом сообщили представители местной администрации. «В связи с долгим отсутствием осадков грунт дорог имеет повышенную плотность. Для более эффективного выравнивания профиля грунтовой дороги (грейдирования) нужен дождь», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Представители власти отметили, что подрядчик уже начал грейдировать грунтовые дороги, которые ведут к школам. Косолаповский маршрут уже прогрейдировали, а в ближайшие дни работы начнутся на дорогах до Кременевки и Николаевки. Все школьные маршруты планируют прогрейдировать до конца сентября. Ранее в Катайском районе Курганской области из-за дождей затягивался ремонт дворов. Представители власти отметили, что асфальт нужно укладывать в теплую сухую погоду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...