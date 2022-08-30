Курганские власти ждут дождя, чтобы сделать дорогу к школам

В Целинном муниципальном округе Курганской области ждут дождь, чтобы можно было качественно прогрейдировать дороги к школам. Об этом сообщили представители местной администрации.
«В связи с долгим отсутствием осадков грунт дорог имеет повышенную плотность. Для более эффективного выравнивания профиля грунтовой дороги (грейдирования) нужен дождь», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
Представители власти отметили, что подрядчик уже начал грейдировать грунтовые дороги, которые ведут к школам. Косолаповский маршрут уже прогрейдировали, а в ближайшие дни работы начнутся на дорогах до Кременевки и Николаевки. Все школьные маршруты планируют прогрейдировать до конца сентября.
Ранее в Катайском районе Курганской области из-за дождей затягивался ремонт дворов. Представители власти отметили, что асфальт нужно укладывать в теплую сухую погоду.
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