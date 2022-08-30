Курганские власти ждут дождя, чтобы сделать дорогу к школам

31 августа 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

Власти отмечают, что грунтовую дорогу лучше грейдировать в дождь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Целинном муниципальном округе Курганской области ждут дождь, чтобы можно было качественно прогрейдировать дороги к школам. Об этом сообщили представители местной администрации. «В связи с долгим отсутствием осадков грунт дорог имеет повышенную плотность. Для более эффективного выравнивания профиля грунтовой дороги (грейдирования) нужен дождь», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Представители власти отметили, что подрядчик уже начал грейдировать грунтовые дороги, которые ведут к школам. Косолаповский маршрут уже прогрейдировали, а в ближайшие дни работы начнутся на дорогах до Кременевки и Николаевки. Все школьные маршруты планируют прогрейдировать до конца сентября. Ранее в Катайском районе Курганской области из-за дождей затягивался ремонт дворов. Представители власти отметили, что асфальт нужно укладывать в теплую сухую погоду.

В Целинном муниципальном округе Курганской области ждут дождь, чтобы можно было качественно прогрейдировать дороги к школам. Об этом сообщили представители местной администрации. «В связи с долгим отсутствием осадков грунт дорог имеет повышенную плотность. Для более эффективного выравнивания профиля грунтовой дороги (грейдирования) нужен дождь», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Представители власти отметили, что подрядчик уже начал грейдировать грунтовые дороги, которые ведут к школам. Косолаповский маршрут уже прогрейдировали, а в ближайшие дни работы начнутся на дорогах до Кременевки и Николаевки. Все школьные маршруты планируют прогрейдировать до конца сентября. Ранее в Катайском районе Курганской области из-за дождей затягивался ремонт дворов. Представители власти отметили, что асфальт нужно укладывать в теплую сухую погоду.