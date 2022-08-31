В Кургане 13 сентября выберут лучшего водителя такси

Победители регионального этапа конкурса водителей такси разделят 30 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кургане 13 сентября пройдет региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в России — 2022». Информация размещена в сети.

«13 сентября в Кургане пройдет региональный этап конкурса „Лучший водитель такси в России“. Курганские водители такси смогут побороться за высокое звание, а также за выход в финал конкурса профессионального мастерства», — написано на сайте всероссийского конкурса.

В сообщении указано, что теоретические туры пройдут по адресу: город Курган, проспект Машиностроителей, 33А. Сбор и регистрация участников начнутся в 10.00 по местному времени. Практический тур, где участники конкурса будут соревноваться в водительском мастерстве, состоится в Кургане на проспекте Маршала Голикова, 22А.

Испытания разделены на этапы. В первом — нужно ответить на вопросы по правилам дорожного движения. Во втором — предстоит продемонстрировать знание улично-дорожной сети, а также расположение местных достопримечательностей. Третий этап — практический, в котором жюри будет оценивать манеру вождения.

Участники, занявшие призовые места, разделят между собой 30 тысяч рублей. Победитель регионального этапа станет участником финала конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России — 2022» и сможет побороться за главный приз — 150 тысяч рублей.