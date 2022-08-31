Пассажирка мотоцикла скрылась с места аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На улице Советская в Ноябрьске (ЯНАО) мотоциклист выехал на перекресток на красный сигнал светофора, в результате чего произошла серьезная авария. Как в соцсетях сообщили очевидцы, мужчина был пьян, а с ним ехала девушка, которая скрылась с места ДТП.

«Водитель мотоцикла находился в состоянии алкогольного опьянения, сейчас он в больнице в тяжелом состоянии! При ДТП мотоциклист лишился пальца. С ним ехала пассажирка, которая скрылась», — сообщил анонимный пользователь в соцсетях. Очевидцы добавили, что мотоцикл проехал на красный сигнал светофора.

Также очевидица добавила, что пассажирка мотоцикла странно себя вела. «Пыталась с ней разговаривать до того, как она ретировалась. На контакт не шла», — отметила девушка. Жительница также добавила, что она вместе с другим водителем пытались оказать мотоциклисту медпомощь. «В силу своего состояния мужчина постоянно сбрасывал повязку, которую ему тут же повязал другой водитель, чтобы остановить кровь и не занести заразу. Всеми силами мы с ним пытались сохранить палец», — добавила девушка, которая была на месте аварии.

В ГИБДД ЯНАО агентству сообщили, что устанавливают причины аварии. «В 01.09. На ул. Советская, на регулируемой перекрестке произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. Пострадал водитель мотоцикла 1984 г. р., находится в ЦГБ города, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», — ответили в силовом ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде мотоцикл столкнулся с иномаркой, в результате чего мотоциклист погиб. Водитель автомобиля «Hyundai» при повороте налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом «Suzuki», движущемуся со встречного направления.

Обновлено в 16:18

«Пассажирка мотоцикла 1986 г. р., получила травмы. Ей назначено амбулаторное лечение», — добавили в ГИБДД по ЯНАО.

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